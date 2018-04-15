Путин пригрозил миру неминуемым хаосом

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что продолжение ракетных ударов по Сирии со стороны стран Запада приведет к неминуемому хаосу в международных отношениях.

Об этом российский лидер сказал во время телефонного разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани, передает пресс-служба Кремля. "Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российский президент предупреждает о последствиях для мировых государств за военные действия в Сирии.

Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, осуществляемые в нарушение устава ООН, продолжатся, то это неизбежно приведет к хаосу в международных отношениях, – отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны во время разговора обсудили общее состояние дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.