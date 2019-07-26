"Путин — безжалостный тиран, похожий на эльфа Добби": почему новый премьер Британии выгоден Украине

Бывший глава МИД Британии и глава Консервативной партии Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Он по праву считается самым экстравагантным британским политиком, убежденным евроскептиком и чрезвычайно умной и харизматической личностью.

Джонсон неоднократно выступал с поддержкой Украины в борьбе против агрессивной политики Кремля, а российского президента он считает хоть и похожим на домового эльфа Добби, но безжалостным тираном.

Кто такой Борис Джонсон и почему его назначение выгодно Украине – читайте на OBOZREVATEL.

Евроскептик, дебошир и любимец Маргарет Тэтчер

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. В начале 70-х вместе с семьей переехал в Брюссель после получения его отцом поста в одной из структур ЕС. Позже семья переезжает в Великобританию, а в 1978 году Джонсон поступил в элитный Итонский колледж, где изучал английский язык и классические предметы – литературу, историю, языки и философию Древней Греции и Древнего Рима.

Борис Джонсон

В 1983 году он поступил в Оксфордский университет, где учился и дружил с будущим премьер-министром Дэвидом Камероном. Вместе они были членами неформального клуба "Буллингдон" (ныне запрещен), члены которого славились неприличным поведением, часто пили и громили местные заведения.

Борис Джонсон и Дэвид Камэрон

В 1987 году ныне премьер устроился стажером в газету The Times, из которой был уволен со скандалом из-за поимки Джонсона на лжи, когда он приписал выдуманную цитату оксфордскому профессору истории.

Правда, этот инцидент не помешал будущему британскому политику устроиться в Daily Telegraph, где его назначили корреспондентом в Европейской комиссии в Брюсселе. Работая в СМИ, прославился как жесткий евроскептик. Благодаря своей въедливой критике стал любимым автором премьер-министра Маргарет Тэтчер.

В 2001 году Джонсон пришел в политику, став депутатом от Консервативной партии в округе Хенли. В 2004 его назначили министром культуры в теневом кабинете оппозиции, но вскоре уволили из-за любовного скандала. Политика обвинили во лжи о внебрачных связях с одной из сотрудниц в газете The spectator's. Сам Джонсон никогда не признавал эти обвинения.

В 2008 году был избран мэром Лондона, в 2012 году повторно. Одним из самых главных достижений Джонсона на этом посту называют снижение уровня преступности. Также, будучи заядлым велосипедистом, он создал широкую велосипедную инфраструктуру. К заслугам тогдашнего мэра так же относят и безупречное проведение Олимпиады-2012.

Активный приверженец Brexit

В 2016 году Борис Джонсон стал одним из главных агитаторов за выход Великобритании из ЕС. Что не удивительно, ведь Европейский союз британский политик критиковал еще будучи журналистом.

После исторического референдума, по результатам которого британцы поддержали выход из ЕС, премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Джонсон не собирался упускать такой шанс и решил баллотироваться на пост премьера Британии, но его не поддержал ближайший соратник Майкл Гоув, который сам решил возглавить Консервативную партию. Тогда пост премьер-министра Великобритании заняла Тереза Мэй, а Джонсону досталось должность главы Министерства внутренних дел.

Борис Джонсон и Тереза Мэй

Новый глава МИД пробыл на своей должности до 2018 года, но из-за разногласий с Мэй ввиду "ее мягкой стратегии в переговорах с ЕС", Джонсон подал в отставку. Известно, что нынешний премьер является сторонником жесткого Brexit.

В 2019 году, когда Тереза Мэй признала свой провал в построении плана выхода Британии из Союза и заявила о своей отставке, Джонсон принял решение вновь баллотировать на пост премьера.

И в этом раз ему удалось выиграть, хотя в это мало кто верил, даже сам Джонсон: "Мои шансы стать премьер-министром столь же высоки, как и шансы найти Элвиса (Пресли) на Марсе, или же шансы того, что после реинкарнации я стану оливкой", – говорил ранее британский политик.

"Сумасшедший Трамп", ЕС – это Гитлер, а Клинтон – "садистка-санитарка"

Борис Джонсон является самых скандальным политиком Великобритании. Его цитаты мгновенно разлетаются в соцсетях и СМИ. За свое время в политике он успел оскорбить немало важнейших мировых лиц и глав государств.

Например, американского президента Дональда Трампа он называл "абсолютно сумасшедшим" человеком, который явно не может работать президентом из-за полного своего невежества.

Борис Джонсон и Дональд Трамп

"Я был бы рад пригласить его (Трампа) в Лондон и показать город. С одной оговоркой: не хотел бы зря рисковать и устраивать встречи лондонцев с Дональдом Трампом", – заявлял он.

Досталось от него и бывшему главе США Бараку Обаме, а также экс-первой леди США и оппоненту Трампа на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. Первого он назвал "полукенийским президентом", а вторую сравнивал с садисткой-санитаркой в психиатрической больнице.

Конечно, не обошел своим вниманием Джонсон и Европейский Союз. В интервью The Sunday Telegraph он сравнил ЕС с Адольфом Гитлером: "ЕС пытается создать сверхдержаву. Наполеон, Гитлер и другие хотели сделать что-то подобное, но плохо кончили".

Турецкого президента Реджепа Тайип Эрдогана Джонсон в стихах назвал любителем онанизма и зоофилии.

Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган

Был обвинен в исламофобии после высказываний о парандже: "Абсолютно бессмысленно, что людям приходится выходить на улицу в одежде, который больше напоминает почтовые ящики".

Британский политик даже умудрился обидеть целую страну, когда в 2006 году Джонсон написал, что Папуа-Новая Гвинея известна "каннибализмом и убийствами вождей", после чего ему пришлось извиниться.

На посту главы МИД он оскандалился фразой в отношении Ливии, когда сказал, что там будут отличные пляжи, но "единственное, что им нужно сделать – это убрать трупы с улиц", – пошутил Джонсон.

И подобных скандальных ситуаций с новым премьером Британии было еще множество.

Жесткий критик политики Кремля и партнер Украины

Борис Джонсон неоднократно негативно высказывался в отношении действий Российской Федерации в Сирии и Украине: "Путин – достаточно жесткий тиран и манипулятор, причастен к оккупации отдельных районов Украины и уничтожению самолета рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области".

Встреча Бориса Джонсона и экс-президента Украины Петра Порошенко в Лондоне, 2017 год

Джонсон выступал за ужесточение санкций в отношении РФ: "Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо".

"Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", – заявлял Джонсон.

Критически он относится и к самому российскому президенту Владимиру Путину, а в одном из своих журналистских текстов он даже назвал его "эльфом Добби" – персонажем из фильмов о Гарри Поттере.

Новости В Британии назвали самые дорогие особняки российских олигархов

"Поймите, я вообще не особо фанатею от (Владимира). Совсем наоборот. При поддержке России незаконно оккупирована часть Украины. Путинская марионеточная армия почти наверняка виновна в убийстве пассажиров лайнера "Малайзийских авиалиний", сбитого на востоке Украины. У нас есть к нему вопросы относительно смерти Александра Литвиненко, безжалостно отравленного в лондонском ресторане", – писал британец за несколько месяцев до получения должности премьер-министра.

"Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете. Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит, как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран", – отмечал Джонсон.

Владимир Путин

В последнее время поддержка Великобританией Украины значительно усилилась, и у международных экспертов нет оснований считать, что после прихода Джонсона это изменится. В то же время проблемы Британии, связанные с Brexit, могут несколько вытеснить ситуацию в Украине с радаров.

"До 31 октября вопрос отношений с Украиной и РФ не будет приоритетным, по крайней мере это дата, которую Джонсон назвал окончательной для выхода Британии из ЕС. Однако еще неизвестно, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в Британии. Одним из вариантов является созыв внеочередных парламентских выборов в момент, когда Джонсон будет видеть, что его партия сможет набрать больше голосов, чем лейбористы. Тогда ему будет легче проводить законопроекты, касающиеся Brexit", – считает международный эксперт Юлия Осмоловская.

С этим согласен и эксперт-международник Борис Парахонский, к тому же, он напомнил, что после завершения процедуры Brexit планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Великобритании.

"Это очень интересно для нас в контексте последних инициатив об изменении переговорного формата по ситуации на Донбассе с привлечением США и Великобритании, как подписантов Будапештского меморандума", – отметил Парахонский в комментарии OBOZREVATEL.

Он также напомнил, что планируется встреча Зеленского с Дональдом Трампом, где также может обсуждаться этот вопрос.

"Если это удастся сделать, это будет очень серьезный позитив. Я настроен оптимистично относительно назначения Джонсона на эту должность", – считает международник.

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