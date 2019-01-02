Путин нажаловался Макрону на Украину: что известно

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили тему Украины.
Как сообщают РИА Новости, речь шла, в том числе о недавнем инциденте в Керченском проливе, когда украинских моряков взяли в плен.
При этом сам Путин назвал случившееся "провокацией": "Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года".
Макрон и Путин
gouvernement.fr
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Во время разговора была подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования в контексте договоренности о создании конституционного комитета.
Напомним, что такое решение было принято по итогам встречи Россия — Турция — Германия — Франция 27 октября 2018 года в Стамбуле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
20 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход военных кораблей через Керченский проливс привлечением международных партнеров.
В МИД РФ расценили планы Киева как "безответственную провокацию".
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