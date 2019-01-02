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Путин нажаловался Макрону на Украину: что известно

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили тему Украины.

Как сообщают РИА Новости, речь шла, в том числе о недавнем инциденте в Керченском проливе, когда украинских моряков взяли в плен.

При этом сам Путин назвал случившееся "провокацией": "Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года".

Макрон и Путин

Макрон и Путин

gouvernement.fr

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Во время разговора была подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования в контексте договоренности о создании конституционного комитета.

Напомним, что такое решение было принято по итогам встречи Россия — Турция — Германия — Франция 27 октября 2018 года в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Теги
Керченский проливЧерное мореАзовское море
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