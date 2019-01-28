''Путин испугался'': названо неожиданное препятствие для союза России и Беларуси

Президент России Владимир Путин не торопится создавать союзное государство с Беларусью, поскольку видит в белорусском лидере Александре Лукашенко опасного конкурента.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев, оценивая угрозы для Беларуси со стороны Кремля.

"Вполне возможно, что Путин будет реанимировать идею так называемого "союзного государства" – легкой версии Советского Союза. Но думаю, что он это будет делать небыстро. У него есть одно препятствие в лице Александра Лукашенко, которого, я думаю, он боится в качестве конкурента на выборах", – объяснил российский политик.

По словам Пономарева, президент РФ сильно подорвал свой рейтинг повышением пенсионного возраста в стране. Данная реформа "была расценена многими россиянами как прямое предательство и жульничество со стороны Путина".

"Учитывая падение рейтинга именно по социально-экономической тематике, в чем Лукашенко очень силен, думаю, что Путин правильно его боится. Ему надо сначала Лукашенко убрать от власти, сделать его "сбитым летчиком", и только после этого инициировать этот процесс. У Лукашенко выборы будут через полтора года. Полтора года они будут над этим работать, специальный человек Михаил Бабич направлен в Беларусь в качестве как бы посла. Его до этого хотели отправить в Украину мешать вашим выборам, но сейчас он отправлен в Беларусь", – рассказал оппозиционер.

Однако, как отметил Пономарев, Лукашенко "тоже это все видит" и адекватно оценивает угрозу.

"Если они столкнутся на выборах, я бы поставил на победу Лукашенко, а не Путина, несмотря на всю эту популярность. Я знаю настроения российских граждан, они к "бацьке" относятся очень хорошо. Путин не допустит объединения, если Лукашенко будет иметь хотя бы небольшой шанс баллотироваться. Ему сначала надо ликвидировать для Лукашенко возможность баллотироваться на объединенный пост, и только тогда проводить объединение. Ни при каких других условиях Путин на объединение не пойдет", – подчеркнул он.

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