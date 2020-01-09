От Америки, до Украины, до Ирана, до Израиля.

Войны как я и сказал вчера не будет. К ней никто не готов, она не нужна Ирану и она не нужна Трампу. Иран слаб и знает об этом. Трамп избирается в президенты и у него проблемы с импичментом, разведкой и военными - последнее, что ему нужно, это посадить экономику из-за высокой нефти на неё. И подробнее.

1. В истории есть объективные и субъективные процессы. Субъективные процессы можно поменять, а объективные только затормозить немного. Так вот в течении последних минимум 50 лет, в Америке есть объективное желание избавится от зависимости от стран-экспортёров нефти. Они себя ведут в наглую, обхаживание этих режимов стоит дорого, любой нефтерегион наполнен деньгами за нефть, что спонсирует терроризм, диктаторы и короли этих режимов, наибольшая проблема современности. Потому с открытием сланцевой нефти впервые появилась возможность выбить стул из-под данных режимов. Обречь их на коллапс или на еле живое существование. Сэкономить огромные деньги и потратить их на развитие самого себя. Этот процесс идёт вне зависимости от президентов в Америке. Он начался при Буше и идёт при Обаме, и при Трампе. Потому выход Америки из региона Ближнего востока - закономерен, понятен и правилен.

2. Америка никогда не находилась в регионе потому что, как многие недалёкие люди говорят, например - поддерживала демократию в Израиле. Нет Америка была в регионе, потому что в той ситуации войны и бесконечных проблем Израиль был самой удобной базой для охраны и транспорта нефти. Всё остальное красивые разговоры и дежурные улыбки.

3. В Америке сейчас население не хочет никаких войн. И левое и правое. Потому президент и Конгресс, будут очень неохотно что-то подобное начинать. Я это говорил много раз и никакие аргументы это не поменяют, пока на Америку не напали или это в прямую её затрагивает.

4. В Украине продолжает жить и существовать достаточно интересная вера, что Америка их защитит. Америка никаких планов столкновения с Путиным нигде не имеет и иметь не будет. Как самый минимум до выборов 2020 года. Потому желания многих в Украине, чтобы Америка влезла хотя бы в сирийско-иракско-иранские дела и таким образом оттянула силы и внимание Путина от Украины, мне было понятно изначально. Но и этого не состоится. По простым причинам - Америка минимально заинтересована в Украине и всё меньше заинтересована в Ближнем Востоке.

5. Америка столкнулась с результатами своей собственной инициативы начиная с 1979 года в регионе. Когда вчерашние союзники становятся террористами, союзники становятся врагами, устанавливаемое нами правительство, выкидывает нас из страны, которую мы для них завоевали. И всё это под флагом установления пресловутой демократии. Так вот практика научила нас, что демократия в странах слама невозможна. Потому что страны ислама это феодально-дикие режимы и демократия там это путь к в начале полной анархии, а потом к установлению теократического исламистского режима. Увидев это и убедившись в неизбежности подобного, это не в интересах США заниматься далее подобными процессами.

6. НАТО на сегодня не функционально из-за целого ряда причин. И Трамп лишь одна из причин. Европа не хочет ни воевать ни платить. Турция - это гнойник внутри НАТО. Если знать это, то любое умиротворение или операция на Ближнем Востоке ляжет на плечи только одного США, которому как я уже это сказал и доказываю, нужно это чисто маргинально.

7. Если опять задуматься - то какие страны стали в этом регионе лучше, после нашего в них участия? Ни одна. Потому это ещё один штрих почему нужно перестать этим заниматься таким образом.

8. Иран, хочет выглядеть грозной державой. Но помимо нескольких современных боевых систем, это отсталая страна и армия. В Иране хорошо понимают, что если Америку вынудят воевать, то может Америка и не добьётся нормальной демократии в Иране, но их режим точно рухнет. Потому оттуда и прилетела весточка - Иран согласен на переговоры и войны продолжать не будет, если мы её тоже не продолжим.

9. При войне с таким противником как Иран, нефть и энергетика, обрушатся во всём мире - на предельно высокой цене. Это вызовет мгновенное сокращение экономики и перейдёт в экономический кризис со временем. Ветры кризиса уже дуют повсюду на западе. Потому подталкивать и дальше в этом направлении у Трампа, который идёт на выборы и кричит, что экономика из-за него хорошая, абсолютно нет никакого резона. У него импичмент висит и у него далеко не идеально идут дела, чтобы так рисковать.

10. Очень возможно, что и в Тегеран и в Вашингтон звонили из Москвы с "призывами" одуматься. Путину не нужна война в Сирии или Ираке или Иране. Он её не выиграет, если туда залезут американцы. На его счастье, американцам эти, воистину сортирные страны, перестали быть нужны. Потому и только потому Путин может командовать в этом небольшом и очень заплесневелом болоте с жабами и змеями. Вся показуха с плачем вокруг ликвидации суверенного генерала и гроша ломанного не стоит, так как по логике вещей, Иран подталкивал к войне с территории Сирии против Израиля. А Путин не хочет спровоцировать полномасштабный конфликт там, не то, что с Америкой, но и c Израилем тоже. Путину там нужен относительный мир и возможность для декларации, что вот после себя Америка оставила руины, а Россия занимается стройкой школ, дорог, больниц и далее по старому советскому списку пропаганды. При идущей войне, это невозможно. Потому я сомневаюсь, что в Кремле льют слёзы по Сулеймани.

11. В Иерусалиме и в Риаде, сегодня плохой день. Если они до сих пор не поняли, что от них уходят, то наконец-то должны понять. И их конфликт не с Бушем, не с Обамой, не с Трампом, а с той объективной ролью, которую они до недавнего времени играли для запада и США в частности. Им с запада щедро платили, защищали, поддерживали, страховали потому что Риад добывал нефть, а Иерусалим стоял как страж её добычи и транспортировки. Коль скоро эта их роль больше не нужна, они остаются без серьёзного интереса для западного мира. Что и заставило, например, арабов суннитов срочно начать заискивать с Израилем, так как они поняли, что единственной военной державой, которая может их поддержать в войне с шиитами, это Израиль. Как говорят в Дубаи, в Каире, в Риаде и даже в Пакистане - евреи ужасные люди, но шииты ещё хуже. То есть арабы и евреи точно такие же прагматики как все остальные в мире и потому никаких обид на такой же прагматичный подход со стороны запада они могут не обижаться.

Даже наоборот, те конфликты, которые евреи и арабы не могли решить последние 100 лет, теперь имеют шанс быть решёнными именно потому что внезапно, волею фортуны, и евреи и сунниты, оказались в одной лодке с единым врагом. Вдруг выясняется, что палестинский конфликт и не конфликт вовсе, а так упрямство одной арабской недостраны с нищим населением и бандитским руководством, которое не хочет никаких компромиссов и потому продолжает сидеть в навозной яме истории. И если раньше остальные арабы причитали и плакали над палестинцами, то теперь они фыркают в их сторону и говорят, что берите то, что вам предлагают, так как ничего большего точно не предложат.

12. Америка не уходит с мировой арены. Она репозиционирует свои интересы и силы. И её тоже можно понять.

Европейцы, защищённые ядерным зонтиком из Америки и за американский счёт, прекрасно живут и абсолютно не думают об обороне. Они скорее сдадутся за 3 дня, чем будут с кем то-воевать. Америка видит всё это и ей законно надоело подобное.

Различные коррумпированные страны не могут навести порядок со своими продавшимися русским чиновниками и потому хотят, чтобы их поддерживала Америка. В Америке тоже это видят, но последнее, что хотели бы делать это поддерживать изначально гнилые режимы и безголосые народы. Каждый заслуживает то правительство, что он имеет и Америка поменять это не может.

Американские интересы динамично меняются, потому что жизнь не стоит на месте, а многие предлагают каким то образом застолбить статус-кво, потому что сами они не могут ничего ни решить не сделать. Такого не будет, потому что это значит сохранять заведомый анахронизм.

Многие в мире предлагают Америке вмешаться туда и сюда, исправить одно и навести порядок с другим. Сами они при этом будут сидеть дома и бурчать о том, какие американцы мерзавцы и идиоты, когда будет очередной какой-то промах и неудача. А в Америке назрел момент, когда если не заняться делами внутри страны, то Америки может просто не стать, какой она была.

И это не впервые в истории. Если бы Рим вместо далёких завоеваний сосредоточился на реформе того, что есть и укреплении реформировании границ, порядков, экономики, финансов, дорог и образования, то Рим бы не рухнул. Вместо этого Рим продолжал поддерживать слишком большие, даже для него, ненужные расходы и провинции, которые, в конечном счёте, разорили и ослабили его. Для Америки пришло время взять частичные тайм аут от всех, именно ненужных ей, проблем и заняться тем, что совершенно необходимо для её жизнедеятельности и здоровья. И это очень дорого - перестроить ту, уже имеющуюся, страну.

На одни перестройки мостов и туннелей, нам нужно 3+ триллиона долларов. Это как раз та сумма, что мы похоронили в Ираке, парламент которого проголосовал выкинуть наших военных из страны, после того, как мы привели их к власти в этом самом парламенте. В Америке просто поумнели и решили перестать быть эдаким тупым Буратино, закапывающим свои деньги на Поле чудес.

Потому новый лозунг для всех - делайте что то сами, покажите собственным примером и тогда, мы возможно, поможем и влезем в какие-то дела. А посылать чистить навозные ямы других, а самим сидеть и вздыхать, что вы сами ничего не можете - просьба не предлагать.

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