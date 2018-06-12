"Путин это знает": на КремльТВ заявили о бессилии Украины

Российский политолог Дмитрий Куликов заявил, что украинский народ якобы больше не в состоянии самостоятельно принимать решения.

"Зачем ударять по государственности Украины, если ее нет давно? И Путин это знает. Этот месседж не адресовался Порошенко, а уж тем более украинскому народу, который не в состоянии ничего сейчас делать. И выбрать он ничего не в состоянии, и выборы провести не в состоянии", - сказал он в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Дмитрий Куликов

По словам политолога, американский дипломат Курт Волкер и США – якобы единственные, кто может провести выборы в Украине.

"Давайте без иллюзий. Единственным инициатором и тем, кто может заставить совершить эту провокацию, являются США", - озвучил Куликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире пропагандистского канала Россия пригрозила Украине крахом.