Заявление курдов лишний раз подчеркивает всю слабость положения России в Сирии: Москву ненавидят все стороны конфликта именно потому, что прекрасно знают о ее подлых целях, за которыми не стоит ничего, кроме пропагандистского эффекта, стратегии по расколу альянсов и маркетинговой работы в пользу "Рособоронэкспорта". Как известно, Кремль в Сирии лишь делает вид, что ищет союзников в борьбе с террористами, тогда как ни борьбу с терроризмом, ни — соответсвенно — союзнических отношений с кем бы то ни было россияне никогда не поддерживали. Вместо этого они только и делали, что убивали сотни и тысячи мирных жителей с воздуха, прикрываясь имеем мясника Асада, во благо которого эти манкурты творят геноцид в недоступной для их понимания культуре.

Поэтому не стоит удивляться, что время от времени то Турция сбивает российские самолеты, то некие "боевики" уничтожают половину авиапарка РФ в Хмеймиме (из 11 поврежденных 4 утрачено безвозвратно). И если, например, Сирийская свободная армия с самого начала заявляла об истинных намерениях РФ, то теперь и конфликтующие с ССА курды решили объявить, что Москва, сбрасывающая бункерные, фосфорные и кассетные бомбы на головы горожан, занимается в Сирии банальным истреблением местного населения ради того, чтобы российские СМИ потом могли соврать про "зарекомендовавшее" себя "новейшее" вооружение, за которым выстроилась "очередь" по всему миру.

Но ведь и те силы, которые поддерживают якобы дружеские связи с Москвой, лишь используют ее для решения своекорыстных задач, тоже не имеющих отношения к налаживанию нормальной жизни в измученном войной регионе. Ирану Россия нужна для реализации своих региональных амбиций, а Башар Асад и его приближенные просто рады побродить по этой бренной земле еще какое-то время при поддержке РФ. Но что произойдет с российскими базами в Сирии, когда сменится власть в Тегеране и когда придет время отчаливать асадовской семье? С учетом американской позиции, которая считает аятолл спонсорами терроризма и настаивает на уходе Асада, эти неприятные времена для Кремля могут оказаться не такими уж далекими, тем более что Сирия уже стала причиной для масштабных санкций против Москвы.

И пусть в Кремле не удивляются, когда однажды обнаружат, что финансируемый шейхами Кадыров вдруг из "верного пехотинца" Путина переквалифицируется в "верного пехотинца" арабского мира — воинственного посланника мусульманского мира, сидящего в боку у своего славянского "брата", к которому явно не испытывают симпатии 1,5 млрд. суннитов. "Дорогим россиянам", пассивно поддержавшим интервенцию РФ в Сирии, не стоит ждать от них сочувствия, когда придет час "Икс".