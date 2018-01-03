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Пуля в прямом эфире: в США сняли на камеру дикий инцидент со стрельбой

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В Чикаго 27-летняя местная жительница получила огнестрельное ранение в прямом эфире, когда вела трансляцию в Facebook.

Как сообщает местное издание WGN-TV, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 2 января.

У женщины которая вела трансляцию, возник некий конфликт с пассажиркой припаркованного неподалеку авто. Судя по видео, стрелок и жертва были знакомы между собой.

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После непродолжительного обмена оскорблениями в ход пошло оружие – женщина-оператор получила пулевое ранение в руку.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, ее состояние оценивают как стабильное.

Полиция занимается поисками женщины, которая открыла стрельбу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине в результате ДТП погибли две девушки, которые в момент аварии вели трансляцию в соцсети и фактически показали свою смерть в прямом эфире.

Место
СШАЧикаго
Объект
стрельба
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