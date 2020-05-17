Пуэрто Рико 3 ноября проведет референдум о вхождении в состав США как 51-й штат.

Он состоится одновременно с всеобщими выборами. Об этом сообщила губернатор государства Ванда Васкес на своей странице в Twitter.

"Настало время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство", – написала Васкес.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

В бланке для голосования будет указан только один вопрос, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США, уточняет издание La nacion. Результаты референдума должен будет одобрить конгресс США.

Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США

Напомним, что Пуэрто-Рико – это остров в Карибском море, он был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив. Пуэрториканцы являются гражданами США, но не могут голосовать на президентских выборах в США. Также жители острова не платят налогов в федеральную казну.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, который не имеет права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Это одно из самых разрушительных землетрясений, что произошли в стране за последнее время.

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