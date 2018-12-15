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Публично психанул: Юнкера поймали на новой странной выходке. Видео

2.3тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер швыряется документами на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе.

На коротком ролике видно, как он берет папку с бумагами со своей трибуны и резко бросает ее на пол. Затем европолитик берет стакан с водой и начинает пить. Видео со странным поведением Юнкера опубликовал российский пропагандистский ресурс RT (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер

"24СМИ"

Юнкер швыряется документами

Юнкер швыряется документами

Скриншот видео

Юнкер швыряется документами

Юнкер швыряется документами

Скриншот видео

Напомним, ранее президент Еврокомиссии отличился еще одной выходкой. Так, он взъерошил волосы одной из еврочиновниц, когда прибыл на второй день саммита лидеров ЕС. Затем Юнкер сделал вид, будто очень замерз, а потом погладил по руке еще одну женщину, с которой здоровался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юнкер пришел на официальное мероприятие в разных ботинках. Он находился на пресс-конференции в обуви черного и коричневого цветов. СМИ распространили видео, на котором видно, как к Юнкеру подходит женщина, оба смотрят на ботинки, после чего председатель Еврокомиссии уходит. После этого на финальных снимках он присутствовал в качественно подобранной обуви.

Персона
Жан-Клод Юнкер
Место
БельгияБрюссель
Тег
Европейская Комиссия
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