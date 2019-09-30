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30 сентября • обновлено в 19:15
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Проводят разведку инфраструктуры: в Норвегии заметили спецназ из России

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В Норвегии местные СМИ заявили о присутствии российского спецназа, который якобы проводил разведку местности и объектов инфраструктуры.

По данным издания Aldrimer, военные были замечены на материковой части страны, и также на архипелаге Шпицберген. Как сообщил журналистам информированный источник в норвежский разведслужбах, россияне задействовали подводную лодку.

Доказательства этого предоставили США, которые вели съемку с самолетов-разведчиков. Появление российского спецназа связали с проведением учений в Баренцевом море. Однако отмечается, что на материковой части военные находятся под видом штатских лиц.

В Норвегии заметили российский спецназ

В Норвегии заметили российский спецназ

"Эхо Москвы"

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Как уточнили в российском "Эхо Москвы", официальные Москва и Осло эту информацию не комментируют.

Как писал OBOZREVATEL, в марте российские военные вошли в село Хурвалети в Грузии, которое находится на линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта.

Российские военные пересекли эту линию и не пускали людей на собственные участки. При этом передвижение российских военных было замечено у села Атоци.

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Место
Норвегия
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Belov Тима
Belov Тима
5 коментов ниже и все кремоеботские ,ололо
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gotsman dawid
gotsman dawid
Belov Тима, ты первом списке как пид==============орас
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Durakov Ivan
Durakov Ivan
пока гоняются за самолётами над балтикой , спец.наз подводой перешёл ....да , и , белый дом заминировали ))))
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
"Россияне задействовали подводную лодку", "на материковой части страны"! Скаконафты прекрасны в своей тупости))
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