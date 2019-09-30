Проводят разведку инфраструктуры: в Норвегии заметили спецназ из России

В Норвегии местные СМИ заявили о присутствии российского спецназа, который якобы проводил разведку местности и объектов инфраструктуры.

По данным издания Aldrimer, военные были замечены на материковой части страны, и также на архипелаге Шпицберген. Как сообщил журналистам информированный источник в норвежский разведслужбах, россияне задействовали подводную лодку.

Доказательства этого предоставили США, которые вели съемку с самолетов-разведчиков. Появление российского спецназа связали с проведением учений в Баренцевом море. Однако отмечается, что на материковой части военные находятся под видом штатских лиц.

В Норвегии заметили российский спецназ "Эхо Москвы"

Как уточнили в российском "Эхо Москвы", официальные Москва и Осло эту информацию не комментируют.

Как писал OBOZREVATEL, в марте российские военные вошли в село Хурвалети в Грузии, которое находится на линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта.

Российские военные пересекли эту линию и не пускали людей на собственные участки. При этом передвижение российских военных было замечено у села Атоци.

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