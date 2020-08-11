Пропагандисты Беларуси и России нашли в протестах "след" Украины и США

Белорусская и российская пропаганда пришла к выводу, что в массовых протестах в Минске и других городах Беларуси якобы замешана Украина и США.

Так на сайте Белтелерадиокомпании, сообщили, что на митингах после выборов президента страны якобы отрабатывался украинский сценарий 2013-2014 годов.

"Одна из целей, которую наметили интернет-кураторы, – захват административных зданий. Толпа была направлена к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. Кстати, этот прием был отработан больше пяти лет назад на западе Украины. Там протестующим удалось разоружить местные РУВД во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Где этот арсенал, до сих пор неизвестно", – говорится в сообщении.

Кроме того, пропагандисты утверждают, что на массовых акциях планировалось использовать "импортный человеческий ресурс из соседней Украины". По их словам, "революционные специалисты" пытались попасть в их страну и в Национальном аэропорту Беларуси якобы был отправлен обратно целый рейс из Украины.

В свою очередь российский сенатор Олег Мельниченко заявил, что продолжающиеся в Минске и других белорусских городах акции протеста срежиссированы западными странами, в том числе США, для раскачивания внутренней ситуации в Беларуси.

"Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Беларуси. Без США, в том числе, здесь не обошлось, конечно", – цитирует его слова РИА Новости.

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