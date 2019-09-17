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17 сентября • обновлено в 22:41
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Привели в боевую готовность: вице-президент США выступил с грозным заявлением

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Вице-президент США Майк Пенс во вторник, 17 сентября, заявил, что Штаты находятся в боевой готовности для защиты союзников после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"После этого ничем не спровоцированного нападения я обещаю вам, мы готовы... Мы в боевой готовности и готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь", – цитирует политика The Hill.

Он также отметил, что "по всей видимости" Иран несет ответственность за атаку на нефтяные объекты, добавив, что разведывательное сообщество США работает, чтобы подтвердить детали инцидента.

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По словам Пенса, госсекретарь Майк Помпео 17 сентября отправился в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с американскими партнерами и обсудить нападение.

"Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими союзниками", – сказал Пенс, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп, который участвует в кампании на Западном побережье, определит наилучший курс действий.

Майк Пенс

Майк Пенс

ИноСМИ

Отметим, ранее на своей странице в Twitter Трамп написал: "Есть основания полагать, что мы знаем виновного, приведены в боевую готовность в зависимости от подтверждения данных, но ждем от королевства известия о том, кто, по их мнению, был причиной этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Майк Пенс Дональд Трамп
Место
США
Тег
нефть
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