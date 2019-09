Привели в боевую готовность: вице-президент США выступил с грозным заявлением

Вице-президент США Майк Пенс во вторник, 17 сентября, заявил, что Штаты находятся в боевой готовности для защиты союзников после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"После этого ничем не спровоцированного нападения я обещаю вам, мы готовы... Мы в боевой готовности и готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь", – цитирует политика The Hill.

Он также отметил, что "по всей видимости" Иран несет ответственность за атаку на нефтяные объекты, добавив, что разведывательное сообщество США работает, чтобы подтвердить детали инцидента.

По словам Пенса, госсекретарь Майк Помпео 17 сентября отправился в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с американскими партнерами и обсудить нападение.

"Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими союзниками", – сказал Пенс, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп, который участвует в кампании на Западном побережье, определит наилучший курс действий.

Отметим, ранее на своей странице в Twitter Трамп написал: "Есть основания полагать, что мы знаем виновного, приведены в боевую готовность в зависимости от подтверждения данных, но ждем от королевства известия о том, кто, по их мнению, был причиной этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать".

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!