Приравняли Сталина к Гитлеру: США сделали громкое заявление о Второй мировой войне

Вице-президент США Майк Пенс не вспомнил о России, отдавая дань европейским народам за борьбу в годы Второй мировой войны.

Американский политик выступил в польской столице Варшаве в воскресенье, 1 сентября, на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала войны, передает "Укринформ".

Он отметил, что тоталитарные фашистский и коммунистический режимы не смогли сломить поляков и перекроить Европу, и в будущем это также никому не удастся. Таким образом вице-президент Соединенных Штатов приравнял советского и германского лидеров Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

"Последнее слово было не за теми, кто хотел силой изменить мир, потому что есть нечто гораздо больше их", – сказал Пенс.

Майк Пенс Коллаж

Он указал на героизм поляков, которые после войны снова подверглись страданиям в течение пяти десятилетий коммунистического правления. По его словам, борьба за свободу может длиться десятилетия, но победа все равно будет за теми, кто стоит на стороне добра и не теряет надежды.

Пенс добавил, что идеологиями нацизма и коммунизма двигало стремление заполучить власть любой ценой, навязать свою волю, контролировать жизнь миллионов людей. Самые страшные преступления оправдывались тем, что это якобы полезно для укрепления власти.

Вице-президент США напомнил, что нацисты убили миллионы поляков. Свыше 150 тысяч участников Варшавского восстания отдали свои жизни, выступив против фашизма, диктатуры и угрозы коммунизма.

Так, осенью 1939 года войска нацистской Германии с запада и коммунистического СССР с востока разделили Польшу на оккупационные зоны.

"Двойное вторжение ознаменовало начало конфликта, которого человечество еще не видело и, надеемся, больше не увидит никогда", – заявил вице-президент США.

Он выразил убеждение, что США и Польша всегда будут стоять вместе со всеми своими партнерами за общую безопасность, и призвал союзников "выполнять обещания, которые они дали друг другу".

"Потому что США и Польша знают, что сильный альянс независимых суверенных наций – это лучшая защита наших свобод", – подчеркнул Пенс.

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