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Превзошел Гитлера: Слава Рабинович сделал Путину "комплимент"

7.7тЧитать новость на украинском

Ситуация, сложившаяся в России за годы правления Владимира Путина, уникальна.

"ОПГ (организованная преступная группировка. – Ред.) и мафия имеют не только свое собственное так называемое государство, но и второй по величине в мире арсенал ядерного оружия", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Это фактически уникальная ситуация во многом - и не уникальная в некоторых других аспектах. Она не уникальна с точки зрения диктатуры, не уникальна с точки зрения демонтажа правового государства, не уникальна с точки зрения демонтажа конституционного строя. Но уникальна тем, что это первый в истории случай, когда реально очень отмороженная организованная преступная группировка, группировка мафиозного типа захватила целое государство", - заявил Рабинович.

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В этом контексте он заметил: "В истории практически никогда не случалось, чтобы у мафии было свое государство, за исключением, может быть, режима Гитлера и режима Муссолини, но, наверное, сравнивать их с мафией не совсем правильно".

Как убежден финансист, в России имеются "реальные бандиты, реальная мафия, которая произвела фашизацию страны, демонтировала конституционный строй и захватила государство".

Таким образом, "это впервые, когда мафия имеет свое собственное государство. И уж точно в первый раз, даже с учетом Гитлера и Муссолини, когда ОПГ и мафия имеют не только свое собственное так называемое государство, но и второй по величине в мире арсенал ядерного оружия", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович назвал слабость Путина, способную уничтожить Россию.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
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