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12 февраля • обновлено в 13:23
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Предварительные выборы в США: Байден показал провальные результаты

1.7т
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Джо Байден провалил два первых голосования представителей Демократической партии за кандидата в президенты США, которые назначены на 3 ноября. Теперь ему предстоит бороться за выживание, чтобы исправить ситуацию.

Бывший вице-президент США, кавалер украинского Ордена Свободы и "один из главных друзей Украины" при Бараке Обаме сперва показал плохие результаты на голосовании демократов в Айове (четвертое место), а затем и в Нью-Гемпшире (пятое место), хотя по опросам у него были высокие шансы, пишет "Европейская правда".

Джо Байден

Джо Байден

dailysunpost.com

В обоих штатах Байден конкурировал с бывшим мэром Саус-Бенд Питом Бутеджеджом и сенатором из штата Вермонт Берни Сандерсом. Последний стал фаворитом на национальном уровне, он обошел Байдена на 8 процентных пункта.

"На протяжении месяцев Байден убеждал избирателей, что он – единственный, кто способен выиграть у действующего президента. Такая стратегия выглядела вполне оправданной. Опрос Edison Research, проведенный на кокусах в Айове, показал: 62% избирателей Демпартии требуют номинанта, который выиграет у Трампа. И только 36% голосуют за того кандидата, чьи взгляды сходятся с их личными. Из-за этого вся его кампания сосредоточилась единственном оппоненте – Трампе, а своих партийных конкурентов он игнорировал", – пишет издание.

Проигрыши в Айове и Нью-Гемпшире разрушили главный аргумент кампании бывшего вице-президента США.

Как отмечает издание, это еще не значит, что гонка для Байдена завершена. Но теперь ему придется бороться за выживание, и борьба эта будет жесткой. Одной из главных проблем для кандидата станут "неверные избиратели", которые склонны сомневаться и менять свои предпочтения. И в этом он сильно проигрывает Сандерсу, у которого сильное электоральное ядро.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб считает, что у Трампа высокие шансы на переизбрание президентом США.

Праймериз Демократической партии стартовали 3 февраля (все кандидаты). Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

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Тема
Президентські вибори в США
Персона
Джо Байден
Место
США
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фил филька
фил филька
вот так даааа. еще не пятница а упорыши уже в трауре))
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