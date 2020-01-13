Повышение боеготовности: НАТО озвучил ответ на размещение ракет Путина

НАТО готовит ответ России на размещение крылатых ракет с ядерным оружием вблизи границ стран-членов Альянса.

Как передает Welt, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что министры обороны уже договорились о необходимых шагах.

Он подчеркнул, что Кремль нарушил договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), решив развернуть крылатые ракеты SSC-8. При этом НАТО не будет в ответ размещать баллистические ракеты, а обеспечит безопасность "адекватными" шагами.

"Мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава РФ Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генерал армии США предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

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