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"Повесим на столбах!" Сбежавший в РФ экс-нардеп решил мстить Украине

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Сбежавший в Россию бывший народный депутат Игорь Марков заявил, что Украине недолго осталось быть независимым государством, ведь он и его единомышленники намерены вернуться в страну и "повесить на столбах" ее власть (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Такую угрозу он озвучил во время дискуссии с украинским дипломатом Вадимом Трюханом о создании поместной православной церкви в Украине в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, ярость перебежчика вызвала фраза собеседника о том, что рано или поздно вопрос украинской автокефалии все же будет решен.

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"Да не будет он решен! Он будет решен очень скоро, когда мы вашу погань всю повесим на столбах! И закончится вот с этой вашей властью!" — возмутился Марков.

Однако Трюхан продолжал сохранять спокойствие и излагал свою точку зрения, подчеркивая, что в Украине будет поместная православная церковь, поскольку она является независимым государством.

"Вы не доведете до этого, не получится этого! Да, конечно! Недолго вам осталось! Попомнишь мои слова!" — закричал он на собеседника.

Как сообщал "Обозреватель", также Марков заявил, что если украинцы отрекутся от Московского патриархата, то тем самым они отрекутся от Иисуса Христа.

Персоны
Игорь МарковВадим Трюхан
Место
Россия
Объекты
УПЦ КПУПЦ МП
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