"Повесим на столбах!" Сбежавший в РФ экс-нардеп решил мстить Украине

Сбежавший в Россию бывший народный депутат Игорь Марков заявил, что Украине недолго осталось быть независимым государством, ведь он и его единомышленники намерены вернуться в страну и "повесить на столбах" ее власть (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Такую угрозу он озвучил во время дискуссии с украинским дипломатом Вадимом Трюханом о создании поместной православной церкви в Украине в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, ярость перебежчика вызвала фраза собеседника о том, что рано или поздно вопрос украинской автокефалии все же будет решен.

"Да не будет он решен! Он будет решен очень скоро, когда мы вашу погань всю повесим на столбах! И закончится вот с этой вашей властью!" — возмутился Марков.

Однако Трюхан продолжал сохранять спокойствие и излагал свою точку зрения, подчеркивая, что в Украине будет поместная православная церковь, поскольку она является независимым государством.

"Вы не доведете до этого, не получится этого! Да, конечно! Недолго вам осталось! Попомнишь мои слова!" — закричал он на собеседника.

Как сообщал "Обозреватель", также Марков заявил, что если украинцы отрекутся от Московского патриархата, то тем самым они отрекутся от Иисуса Христа.