После Скрипаля: еще один экс-разведчик заявил об угрозах

Бывший агент КГБ Борис Карпичков, живущий в эмиграции в Новой Зеландии, заявил об угрозах в свой адрес, полученных за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Ранее ему сообщили о том, что он сам и отравленный экс-шпион станут объектами нападения, передает "Радио Свобода".

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надежного источника в российских спецслужбах, однако не счел угрозы серьезными, так как получал их и раньше.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, и он уехал в Новую Зеландию.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля отравили вместе с дочерью 4 марта в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.