"Пошли вы на!.." Каспаров жестко выругался из-за возвращения России в ПАСЕ

Российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров послал немецких дипломатов, поддержавших возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы на..." – написал россиянин на своей странице в Twitter.

Так он ответил на слова министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который назвал возвращение РФ в организацию "хорошей новостью для гражданского общества России".

"Умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда", – добавил Каспаров.

Комментируя ситуацию, он отметил, что "давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия", пришел конец, а также напомнил, что "198 голландцев убиты Россией на MH17".

Каспаров назвал позором, что 8 из 10 нидерландских делегатов "выступили на стороне Путина" в ПАСЕ.

"Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной", – уверен он.

On behalf of Russian civil society forced to live abroad, fuck you. Appeasing a dictator and rewarding aggression will make things worse, it always has. https://t.co/LIRLZio6BN — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 25, 2019

It's a capitulation worse than Munich 1938 because they are hardly facing a Nazi war machine. They are cowering before Gazprom and hiding their names and faces. — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 25, 2019

The European bureaucrats who say they want to "keep Putin at the table" to negotiate should ask the people of Aleppo about that. If they can find one still alive. — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 25, 2019

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Стало известно, какие именно страны проголосовали за предательское решение.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.

Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

