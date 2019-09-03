"Полувековые репрессии": Болгария резко осадила Россию из-за "победобесия" в Европе

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства, с таким заявлением дипломаты выступили в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии на базе Российского культурно-информационного центра выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма".

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", — следует из заявления.

МИД Болгарии жестко высказался об СССР

Формулировку со словом "освобождение" в контексте ввода советских войск в 1944 году в МИДе назвали сомнительной, поскольку она "ставит в привилегированное положение только некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.

Посольство России в Болгарии уже выразило недоумение в связи с этим, заявив "о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы".

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", — отмечает российское диппредставительство на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Болгарии прогремел скандал из-за "русофобии" в Крыму.

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