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Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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Польша вернула карантин для авиапассажиров из Украины

Польша вернула карантин для авиапассажиров из Украины.

Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины, и возвращает для них карантин уже с 3 июля.

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Это решение прописано в распоряжении главы МВД страны. Согласно документу, Украину исключили из списка стран, не являющихся членами Европейского союза и гражданам которых после прилета не обязательного соблюдать карантин.

Однако в обнародованном распоряжении указаны категории граждан, на которых не будут распространяться возвращенные жесткие меры контроля. Прежде всего речь идет об учениках, студентах различных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования и аспирантах, которые на границе смогут показать документ, подтверждающий факт их обучения в Польше.

Кроме того, от карантина освободят и ученых, которые проводят в стране-члене ЕС научную или исследовательскую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПольшаКоронавирус
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