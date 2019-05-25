"Полная готовность!" НАТО разработал новую стратегию сдерживания России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал утверждение новой военной стратегии из-за российской угрозы.

О соответствующих мерах он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag. "Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем. Иногда это требует новой военной концепции", — подчеркнул генсек.

По его словам, военные эксперты Альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.

НАТО Известия

Он пояснил, что с 2014 года на востоке и юге возникла "новая ситуация в плане безопасности" и появились новые вызовы. Глава НАТО напомнил, что сила Альянса заключается в способности изменяться, когда это необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Североатлантический альянс завил, что не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

В итоге, в Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

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