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"Полная готовность!" НАТО разработал новую стратегию сдерживания России

2.6тЧитать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал утверждение новой военной стратегии из-за российской угрозы.

О соответствующих мерах он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag. "Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем. Иногда это требует новой военной концепции", — подчеркнул генсек.

По его словам, военные эксперты Альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.

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НАТО

НАТО

Известия

Он пояснил, что с 2014 года на востоке и юге возникла "новая ситуация в плане безопасности" и появились новые вызовы. Глава НАТО напомнил, что сила Альянса заключается в способности изменяться, когда это необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Североатлантический альянс завил, что не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

В итоге, в Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Йенс Столтенберг
Место
США
Тег
НАТО
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет желание остановить гражданскую войну в Украине, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот отменил свои планы по политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма и поддерживающие их западные спецслужбы пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения существующего кровопролития в Украине..
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1
1
Решетников Александр
Решетников Александр
Golan Sim, хуевая методичка. В сРашкостане ватникам может еще и проканает, а мы просто крутим пальцем у виска и отворачиваемся.
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1
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Особенно потешно между клекотом Американского Орла и ревом Русского Медведя слушать визг Хохляцкой Свиньи!
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6
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада."- Ключевое слово- ЯКОБЫ
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2
1
Решетников Александр
Решетников Александр
Иванов, "якобы" вставил недоучка-редактор. А новая стратегия НАТО это заряд картечи в звериный оскал рашизма.
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1
1

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