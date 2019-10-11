Подозревают в краже миллиарда: в Молдове выдали ордер на арест беглого олигарха

В пятницу, 11 октября, суд Молдовы выдал ордер на арест беглого олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в аферах на миллиард долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшей судебной палаты сообщает "Интерфакс". Соответствующее решение по запросу прокуратуры вынес суд сектора Чокана Кишенева.

Отмечается, что подобную меру пресечения избрали по причине его неявки на судебные заседания по делу об отмывании средств в особо крупных размерах. Речь идет о краже миллиарда долларов из банков Молдовы.

В Молдове выдали ордер на арест беглого олигарха Плахотнюка crimerussia.com

Следствию удалось установить, что в 2013-2015 годах Плахотнюк с сообщниками разработал схему завладения активами и имуществом с вовлечением в нее экономических агентов, как резидентов Молдовы, так и нерезидентов, часть из которых зарегистрированы в офшорах.

Среди фигурирующих в деле фирм – FinParInvest. При этом, как считает следствие, Плахотнюк знал о том, что активы, на которые он претендовал, были незаконным образом заработаны.

В России же его подозревают в создании преступной группировки для подготовки покушения на своего политического оппонента. Также Плахотнюку инкриминируют вывод из России около 37 млрд рублей. Его уже несколько раз арестовывали заочно.

Как писал OBOZREVATEL:

15 июня из Молдовы, где начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.

В 2015 году стало известно, что из трех банков Молдовы – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

15 июня Владимир Плахотнюк бежал в Британию через Приднестровье и Украину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!