"Подбросил на 4 метра!" В США агрессивный бизон напал на девочку из Одессы. Жуткое видео

В понедельник, 22 июля, в Йеллоустонском национальном парке (США) бизон напал на девятилетнюю девочку из Одессы (Флорида, Америка) и ранил ее: ребенок жив, ему оказали медицинскую помощь.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях: на нем видно, как животное подбросило девочку высоко в воздух на 3-4 метра, написало BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Свидетели сообщили, что бизона за 20 минут до нападения окружила группа из 50 посетителей, которые стояли гораздо ближе рекомендованного расстояния.

Бизон напал на девочку Скриншот

Так, руководство Йеллоустонского парка заявило, что причиной инцидента стало именно расстояние от группы к животному: посетителям нужно было оставаться на дистанции не менее 23 метра от бизона.

Работники напомнили, что "природа в Йеллоустонском национальном парке является дикой".

Так, видео нападения показывает, как два человека убегают, когда бизон приближается, но девочка не успевает этого сделать.

Перед тем, как оригинальный ролик был удален с Twitter, видео собрало миллионы просмотров и было распространено 38 000 раз, сообщило издание со ссылкой на Washington Post.

Подробности о травмах девушки не обнародованы, впрочем, относительно инцидента проводится расследование.

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