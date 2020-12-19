Подаренная Лаврову икона из Луганска спровоцировала международный скандал. Фото

Глава Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик 14 декабря подарил министру иностранных дел России Сергея Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске. Из-за такого подарка вспыхнул международный скандал.

Как сообщает агентство Srna, на иконе, предположительно, изображен Николай Чудотворец. На обратной стороне образа есть оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине сразу же направило ноту в МИД страны с требованием объяснить, как икона попала в Боснию, и вернуть ее Украине как культурное наследие.

18 декабря прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения образа. А министр иностранных дел страны Бисера Туркович заявила, что будет "добиваться возвращения иконы Украине".

В свою очередь, в МИД РФ рассказали ТАСС, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское посольство в БиГ настаивает, что Луганск временно оккупирован Российской Федерацией, поэтому сокрытие информации о происхождении подаренной Лаврову иконы будет "означать поддержку агрессивной политики РФ против Украины".