Почти как в Испании: в Беларуси резко ускорился коронавирус

За понедельник, 20 апреля, в Испании подтвердили 1536 случаев заражения коронавируса, а в Беларуси – 1485 заражений.

Об этом свидетельствуют данные данные сайта Worldometers.

По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 20 апреля зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на Covid-19: в Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.

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Выписаны в связи с выздоровлением 514 человек. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси резко ускорился коронавирус

Во всем мире за день умерли 5366 человек, у которых подтвердили коронавирус. В то же время было обнаружено 74 000 новых случаев заражения.

Больше всего смертей в сутки зафиксировали в США – 1939 случаев. Также 547 жертв зарегистрировали во Франции, в Италии – 454, в Великобритании – 449, в Испании – 339, в Германии – 220, в Бельгии –145, в Бразилии – 125, в Турции – 123 и 103 смерти в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны Беларуси заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад на 9 мая в стране, несмотря на пандемию.

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