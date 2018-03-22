Следующее письмо. Печальное. "Родственница увидела рекламу, что экстрасенс чистит ауру. Позвонила. Ее спросили, какие проблемы. - Да вот с сыном.

- Пьёт, - уверенно сказали ей.

- Да! А откуда вы знаете?

- Мы вам поможем. А деньги у вас есть?

- Да. Я квартиру продала, только что.

- Давайте адрес, сейчас приедет машина, привезём амулеты и почистим ауру, а то ваш сын через месяц умрет.

Она им отдала полтора миллиона! Они стали ещё требовать:

- Останавливать лечение нельзя. У вас будет семикупольная защита.

Тетка сняла деньги со всех своих счетов и карт!

В банке заведующая вышла к ней:

- Женщина, что вы делаете? Остановитесь!.

Но ее продолжали пугать:

- Сын умрет! Три вздоха осталось! И будешь ты у гроба сидеть за свою жадность наказана!

В общем, стала несчастная уже по соседям в долг просить. Боится, что иначе порчу теперь напустят и на неё, и на сына. Или звонят и говорят:

- Это из поликлиники. У вас обнаружен рак. Счёт идёт на минуты. У нас есть возможность положить вас в кремлевскую больницу, привозите деньги.

Или звонят в дверь:

- Бабушка, коленки болят?

- Болят, ох, болят.

- А у нас лекарство есть. Как девочка будете бегать.

- А сколько у вас есть?

- Семнадцать бутылочек...

- Давайте все!

И купила бабушка семнадцать бутылочек машинного масла. Страх и ожидание чуда. А вы, Анатолий Иванович, как я замечаю, стали оптимизма подпускать в свои передачи. Что бы это значило?", - спрашивает эта слушательница "Свободы". Значит это, дорогая, то, что пошли такие письма, - только это, и ничего, кроме этого. Жизнь, как известно, полосатая. Но есть закономерность. В чудеса особенно верят, когда в воздухе стоит тревога. Тогда два миллиона выстраивается к поясу Богородицы – к одному из бесчисленных поясов, чудом – как же без чуда! – сохранившихся с рождения Христа.

"Я почти с детства, - следующее письмо, - если мне понравится какая -то фраза или мысль, ее в блокнот записывала. Книг-то мало прочитала, а так: где слово мудреное выучила, где два, где-то высказывание запомнила, произнесу вслух и неискушенным людям покажется, что я много-много всего прочитала... Вот у меня выписано из "Братьях Карамазовых", из главы "Великий инквизитор". Там к Христу обращены такие слова одного из сильных мира сего: "Ты нам теперь не нужен. Мы твоё дело будем продолжать по-другому. Властвовать над толпой можно при помощи чуда, авторитета и тайны". Вот и подумалось мне, что сегодняшняя Россия управляется Великим инквизитором с помощью авторитета и чуда, на котором все мозгами уехали куда-то в неведомую даль. В России сейчас кто управляет чудом, тот управится и с толпой", - пишет Наталья Невзорова.

Пожалуй, Наталья. Это так. Почти так. Управится – пока не надоест толпе. Пока толпе не захочется кого-то или чего-то другого, свежего или наоборот, энной свежести, чего-нибудь из старины. Или пока не произойдет что-то, из-за чего толпе перехочется чуда, тайны и авторитета – ставшего привычным чуда, ставшей привычной тайны и особенно – ставшего привычным авторитета. Это уже можно, по крайней мере, представить себе. "Великий инквизитор", которого Достоевский выдумал для своего персонажа Ивана Карамазова, произвел сильное впечатление на мыслящих читателей. Его слова о власти чуда, тайны и авторитета повторены миллион раз, но без заметных последствий. Это, кстати, были не совсем его слова – они, как почти все высказывания о человеке, обществе, государстве, видах и способах правления, они из древности, из просвещенной древности, из тех обрывков просвещенной древности, что дошли до нас, до людей Нового времени.

В русском языке среди множества новых иностранных слов есть и "девелопер", на мой вкус, не самое необходимое и приятное, хотя на своем законном месте, в английском, оно точное и даже красивое. "Девелопер" - тот, кто развивает города, пригороды, поселки, чьими стараниями вокруг нас возникают всякие сооружения, недвижимость. Душа новостроек – вот кто такой девелопер. Слушайте, что пишет на Радио Свобода один из них. Нашел время, спасибо ему. Читаю: "Коттеджи в посёлках с европейскими названиями, которые напоминают о Европе, несмотря на неприязнь к "Гейропе", россияне покупали и покупают с удовольствием. Вот смотрите: "Европейская долина", "Бенилюкс", "Баварский квартал", "Английский квартал", "Парижская мечта", "Гринхилл" - это же посёлки с европейским уровнем благоустройства и обслуживания территории, но попробуйте назвать посёлок "Шанхай" или "Мумбаи". Будут ли там покупать дома? Вот вам и ответ: какие у нас ценности, европейские или восточные. Многие соотечественники все талдычат про особой путь России, а в чем он, никто объяснить ведь не может. Или что мы духовные. А европейцы уж совсем таки бездуховные, что ль? Совсем-совсем? Или ещё одна дурь - что Европа нам должна пожизненно: мы, мол, освободили ее от фашистов. Но никто не говорит, в чем долг Европы, сколько она нам должна?".

Закончу сегодняшнюю передачу письмом, которое не назвать веселым, тем не менее, что-то вроде невольной улыбки оно у вас вызовет. Слушайте: "Так вот глядишь: волновался человек за победу демократии, а другой - за реставрацию социализма, оба атеисты. Оба не такие уж старые, но перенервничали и скопытились. Да не двое таких, а много уже. Одному было чуть за сорок – инфаркт свалил принципиального. Другой спорил с ним о политике, доходило чуть ли не до драк, судился за доброе имя Сталина - пара лет уже, как упокоился".