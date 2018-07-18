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Перепутала с духами: появились подробности трагической гибели британки от "Новичка"

1.1тЧитать новость на украинском

Британка Дон Стерджесс, которая погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", нанесла его себе на руки и лицо.

Как передает Sky News, следователи полагают, что женщина разбрызгала на себя отравляющее вещество, приняв его за духи.

Флакон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули подобрали на улице, о чем ранее сообщил брат пострадавшего Мэтью Роули. После этого Чарльз и Дон оказались в больнице.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери. За день до этого британские СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии причастны двое россиян.

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Тема
Яд "Новичок"
Место
Великобритания
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