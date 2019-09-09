"Переломали все кости": помилованные россияне выдали фейки о "зверствах" СБУ

Активист одесского "антимайдана" Евгений Мефедов, которого Украина выдала России в обмен на своих пленных, разразился фейком о "зверствах" СБУ.

Историей, как в Украине, якобы издевались над террористкой "ДНР" Юлией Просоловой, поделился он в эфире пропагандистского канала НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На тех, кто был на этом обмене, если честно, без слез не взглянешь. Да вот та же девочка Юля. Когда ее задерживали, ей переломали практически все кости. Она сама из Донецка и получила 12 лет колонии только потому, что сотрудники СБУ запугали ее. Пригрозили, что в случае отказа от сотрудничества со следствием, бабушка и дедушка ее пострадают", – выдал Мефедов.

Помилованные россияне выдали фейки о "зверствах" СБУ

Отметим, Юлия Просолова была приговорена к 12 годам лишения свободы за теракт, который произошел в марте 2017 года в Мариуполе. Тогда в центре города взорвался автомобиль, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. СБУ доказала, что именно она заложила взрывчатку в машину.

Юлия Просолова была выдана России crime-ua.com

Вскоре с аналогичными обвинениями выступила в эфире программы "Своя правда"и пособница террористов "ДНР" Ольга Заскалько, которая уже известна своими фейками об "издевательствах" в украинских тюрьмах. Женщина была помилована пятым президентом Петром Порошенко.

"Меня посадили в яму, периодически доставали. Несколько раз ставили на расстрел. Прикладом по спине ударили, выбили мне диски. Хотели стрелять в спину. Потом развлекались электричеством, положили тряпку на рот и заливали водой. По пяткам били", – высказалась она в духе пропаганды.

Внимание! Видео содержит пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что во время обмена пленными между Украиной и Россией "потерялся" один из заключенных граждан РФ — участник кровавых одесских беспорядков 2 мая 2014-го Сергей Долженков.

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