Пентагон заговорил о возможном внеземном происхождении НЛО: о чем речь

В Пентагоне заявили, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземное происхождение – сделаны из материалов, которых нет на планете.

Об этом говорится в докладе специальной группы Министерства обороны США, которая занимается изучением НЛО. Как пишет New York Times, вскоре ученые должны обнародовать для широкой общественности часть информации.

По данным издания, несмотря на то, что Пентагон распустил секретное подразделение, которое исследовало случаи НЛО, американские военные не прекращали заниматься этим вопросом. В частности, зафиксированные инциденты изучали сотрудники специального подразделения Управления военно-морской разведки – "Рабочая группа по изучению неопознанных летающих явлений" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Отмечается, что журналисты узнали о ней благодаря докладу профильного комитета Сената, где речь идет о расходах на спецслужбы.

НЛО на съемке ВМС США (Скриншот с видео)

Подчеркивается, что группа должна рассказать общественности по меньшей мере о нескольких случаях НЛО в течение 180 дней после того, как разведка даст на это разрешение.

По словам бывших чиновников, которые работали над поиском НЛО, в большей степени разведка пытается отыскать не доказательства существования технических устройств с других планет, а следить, используют ли какие-то новые технологии в авиации потенциальные противники США, например, Китай или Россия.

НЛО на съемке ВМС США (Скриншот с видео)

"Наибольшее беспокойство вызывают неопознанные объекты над американскими военными базами, потому что это, например, может свидетельствовать о технологическом скачке какой-либо страны, конкурирующей с США", – цитирует издание сенатора Марко Рубио, который возглавляет комитет по разведке.

Он также подчеркнул, что этим объектам может быть и "скучное объяснение" (то есть это не инопланетяне или китайцы), но это надо выяснить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в польской деревне Ястрово, примерно в 280 километрах от Варшавы, сфотографировали якобы НЛО.