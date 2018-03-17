"Пенобетон во влагалище ребенку": на КремльТВ рассказали о "зверствах" ВСУ на Донбассе

В сети появилось видео, на котором коллаборантка, нелегитимный член Совета Федерации Федерального собрания России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди озвучила фейк о том, что украинские силовики на Донбассе насилуют детей, заливая им во влагалище пенобетон (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Абсурдное заявление предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале", сославшись на слова главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко. Ролик с выступлением Ковитиди опубликовал блогер Сергей Запорожский на своей странице в Facebook.

"Мне запомнилось то, о чем сказал сейчас Александр Захарченко. Когда мы обсуждали все то, что происходит сейчас на Донбассе, он сказал: "Вы знаете, таких зверств мы не видели никогда. Это нелюди". И привел пример того, что очень много таких случаев, о которых просто страшно сегодня говорить. Изнасилована восьмилетняя девочка, которой во влагалище заливается пенобетон. Привели случаи, когда четыре девочки, буквально от 18 до 25 лет, у которых на лбу вырезали "Кума сепаратиста", "Жена сепаратиста", "Дочь сепаратиста". С разрезанными грудями, их спина к спине посадили, проволокой обвязали и отправили их родственникам", — заявила перебежчица.

Ее изощренные домыслы вызвали бурную реакцию в сети. Так, к примеру, Запорожский высмеял ее несуразную речь и предложил дать Ковитиди прозвище, соответствующее фейкам, которые она озвучивает в угоду России.

"Рассказ коллаборантки Оли Ковитиди превзошел историю о "распятом мальчике". Предлагаю Оле теперь присвоить погоняло "Оля-пенобетон", — иронизирует он.

Подписчики блогера поддержали его и также оставили под постом множество стебных комментариев.

"Ну она же долбанутая на всю башку. Ее даже лечить бесполезно. Так и помрет дура дурой", "Страшнее и дурнее я не видел, а нынешней "власти" только такие, как эта, и нужны", "Ну это звиздец, "распятый мальчик" теперь просто обязан жениться на "пено-девочке". Слов нет цензурных", "Дура пенобетонная!", "Там у них шиза прогрессирует. Ужас, и в это верят эти идиоты", "Теперь можно ожидать всего. Дали деньги на пластику и ботокс, вот она и играет. Лучше бы на пересадку мозга дали", "Че за бабки не скажешь, Оля", — пишут они.

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