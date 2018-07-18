"Отвечайте за свои слова!" Товарищ Сенцова написал мощное послание Путину

Товарищ незаконно осужденного в России Олега Сенцова режиссер Алексей Медведев опубликовал открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть обращение матери украинца о его помиловании.

Так, в обращении, опубликованном на сайте "Эха Москвы", Медведев призвал главу Кремля быть честными и отвечать за свои слова.

Он напомнил, что после публикации ходатайства о помиловании Кремль заявил, что рассмотрит обращение матери режиссера сразу, когда оно поступит в администрацию президента.

"Так вот, 16 июля я передал ходатайство о помиловании в Совет по правам человека при президенте РФ, а 17 июля передал его в общественную приемную Администрации президента (учетный номер 777512). Теперь очередь за вами. Уважаемый Владимир Владимирович, очень прошу Вас рассмотреть в кратчайшие сроки адресованное вам ходатайство. Прошу вас, пусть это будет рассмотрение по существу, а не отговорка или отписка. Даже когда я отдавал в АП ходатайство, мне в очередной раз напомнили, что "мы, конечно, приобщим к делу, но процесс помилования должен быть инициирован самим осужденным", - пишет Медведев.

В то же время он напомнил, что в случае с помилованием и обменом Надежды Савченко это было не так, что не помешало ему осуществиться.

"Но не это главное. Право помилования – суверенное право президента, гаранта Конституции и справедливого суда. У процедуры помилования могут быть рекомендованные процедуры и рамки, но само право президента не может быть ничем ограничено. Это противоречит самой идее закона. Уверен, что Конституционный Суд РФ еще выскажет свою точку на этот счет, но сейчас надо действовать стремительно. Олег Сенцов может умереть в результате бессрочной голодовки, которая сама по себе доказывает его честность и искренность его убеждений", - подчеркивает Медвдев.

Также режиссер повторил очевидные аргументы, в первую очередь, те, что доказательства против Олега Сеноцва "шатки и основаны лишь на показаниях двух людей, заключивших сделку со следствием, один из которых потом отказался от своих показаний".

"В любом случае, речь идет о намерениях, и нет никаких доказательств того, что Олег собирался привести их в исполнение. Не он получал взрывчатку, не он призывал к взрывам памятников, что, в любом случае, можно назвать лишь символическим протестом – хулиганством, вандализмом, но никак не созданием террористического сообщества. И, наконец, самое главное. Олег – патриот Украины. Он защищал свою родину и делал то, что велела ему его совесть, его убеждения. Он был активистом, но не террористом. Помилование Олега может стать первым шагом на великом пути по восстановлению чести и достоинства нашей страны, по примирению с соседями и со всем миром. И честь и хвала тому человеку, который сумеет смирить свою гордость и сделать этот первый шаг", - пишет Медведев.

Напомним, в мае 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав от властей РФ отпустить всех заключенных украинцев в Крыму и России, таким образом он голодает уже более 65 дней.