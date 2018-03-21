Отравление Скрипаля: глава Пентагона раскрыл мотив России

Отравление шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании указывает на решение Российской Федерации стать "стратегическим соперником" Запада.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает "Голос Америки". Он отметил, что его страна была готова сотрудничать с российскими властями "там, где это возможно".

"Но они решили стать стратегическим соперником, как можно судить на основе того, что произошло в Соединенном Королевстве", - сказал Мэттис.

Как считает министр, это не единственная провокация Москвы. "Список можно продолжить", – сказал он, указав, в частности, на аннексию Россией Крыма и ее военное вмешательство на востоке Украины.

"Мы хотим стабильности, мы хотим мира, но в то же время мы будем защищать наши демократические институты и наших союзников по НАТО. Мы едины", - подчеркнул Мэттис.

Он также добавил, что итоги президентских выборов в России его не удивили "ни в малейшей степени".

Ранее "Обозреватель" писал о том, как может отреагировать ЕС на скандал с отравлением Сергея Скрипаля.