От Крыма до Калининграда: в Европе определили главную цель Путина

Целью России сейчас является восстановление влияния в местах, которые когда-то были буферными зонами у ее границ.

Такое мнение высказал командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью изданию Paris Match по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам, которая состоялась недавно в Оборонном колледже НАТО в Риме, передает "РИА Новости".

Отмечается, что РФ на данном этапе несет большую угрозу, чем международный терроризм.

Владимир Путин НТВ

Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире, считает Гиллис.

По его словам, Кремль видит себя окруженным "горячими точками" противостояния с Западом, которыми являются Сирия, Крым, страны Балтии и Калининград, Кавказ, Афганистан и некоторые другие страны.

А для достижения своих целей Россия будет прибегать к различным "гибридным методам", таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и другим способам, добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Варшава и Вашингтон ведут активные консультации по размещению американской военной базы на территории Польши — в городе Ожиш (это недалеко от российского Калининграда). Российские власти уже ответили угрозами на эти планы.