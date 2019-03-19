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Оставили изгоем: Польша не позвала Путина на международное торжество

1.3тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом рассказал представитель президента Польши Анджея Дуды Блажей Спихальский, сообщает "Польское радио". По его словам, канцелярия президента Польши решила не отправлять российскому лидеру приглашение.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Среди приглашенных стран России нет", — подчеркнул Спихальский. Он уточнил, что приглашенными на торжества в Польшу должны быть только члены Европейского союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия).

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"Ключ к приглашениям на празднование исторического юбилея не был историческим. Приглашения имеют современный, а не исторический характер", — пояснил представитель президента Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше российская делегация угодила в скандал на мероприятии, посвященному памяти узников концлагерей. Так, делегаты из Москвы пожаловались, что их посадили на последние места во время акции памяти в честь освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

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Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир ПутинАнджей Дуда
Место
Польша
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Праздновать начало войны?!! Дебилы, блеат!!!!!
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Не позвали, потому что, он уже всех за*бал. Приходит на торжества с пакетами одноразовыми и судочками, просит с собой, чтобы наложили. 🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Русаки наследники орды. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
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