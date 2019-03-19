Оставили изгоем: Польша не позвала Путина на международное торжество

Президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом рассказал представитель президента Польши Анджея Дуды Блажей Спихальский, сообщает "Польское радио". По его словам, канцелярия президента Польши решила не отправлять российскому лидеру приглашение.

Владимир Путин

"Среди приглашенных стран России нет", — подчеркнул Спихальский. Он уточнил, что приглашенными на торжества в Польшу должны быть только члены Европейского союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия).

"Ключ к приглашениям на празднование исторического юбилея не был историческим. Приглашения имеют современный, а не исторический характер", — пояснил представитель президента Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше российская делегация угодила в скандал на мероприятии, посвященному памяти узников концлагерей. Так, делегаты из Москвы пожаловались, что их посадили на последние места во время акции памяти в честь освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

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