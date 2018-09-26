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''Особая страна Скрепостан'': жену Пескова высмеяли за ''традиционные'' крестины

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Бывшая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала крестной матерью дочери известной советской и российской актрисы и певицы Алики Смеховой.

Примечательно, что обряд прошел в Австрии. Так, под фотографией с крестин в Instagram Навка написала: "Сегодня произошло прекрасное событие, одной христианкой стало больше! Ну а у меня появилась еще одна крестная дочь. Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене".

На этот факт обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

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''Особая страна Скрепостан'': жену Пескова высмеяли за ''традиционные'' крестины

instagram.com/tatiana_navka

"Татьяна Навка сегодня в Instagram поделилась свежими фото из Вены: она стала крестной дочки Алики Смеховой, судя по всему. Вот такая особая страна - Скрепостан. Даже жена Пескова, пресс-секретаря Путина, предпочитает крещение в Вене", - написал политолог.

''Особая страна Скрепостан'': жену Пескова высмеяли за ''традиционные'' крестины
''Особая страна Скрепостан'': жену Пескова высмеяли за ''традиционные'' крестины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алика Смехова прояснила ситуацию в РФ. Она заявила, что в России не существует "в*тников" или так называемого электората.

Персоны
Дмитрий ПесковТатьяна НавкаАлика СмеховаАлексей Голобуцкий
Место
АвстрияВена
Объект
Россия
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