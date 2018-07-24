Оружие "Судного дня": в России рассекретили характеристики

Максимальная дальность действия головки самонаведения российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" не превышает 15 километров, потому его использование против надводных целей будет бесполезным.

Об этом рассказал доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в "Военно-промышленном курьере", передает "Lenta.ru". По его словам, неуязвимость "Посейдона" для противолодочных средств обеспечивается большой глубиной погружения и высокой скоростью хода.

"Если это так, то для борьбы с надводными кораблями торпеда совершенно непригодна. Нахождение на глубине не позволит довести до нее сигналы боевого управления, а большая скорость резко ограничит энергетическую дальность обнаружения целей ГСН", — заявил эксперт.

Сивков также добавил, что в самых совершенных иностранных торпедах при относительно малой скорости хода в 25-30 узлов ГСН видит цель на расстоянии не более 2,5-3 км. Потому 10-15 километров являются "красной оценкой" дальности действия.

"Единственно разумным предназначением этого оружия может быть нанесение ударов по прибрежным районам противника ядерными боеприпасами особо крупного калибра", – сказал он.

Отмечается, что изначально о "Посейдоне" было известно, как о "Статусе-6" в 2015 году. О его тактико-технических характеристиках не было точной информации. По данным издания, Великобритания назвала его устройством "Судного дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшего вооружения - ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".

После в РФ рассказали об опаснейшем оружии, которое может летать со скоростью около четырех километров в секунду.