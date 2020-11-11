Орешкин назвал цель Путина во введении миротворцев в Нагорный Карабах
По мнению политолога, каждая сторона, участвующая в конфликте, преследует собственные интересы
Для РФ главное – чтобы ее место не заняли конкуренты
Ранее в Кремле заявили, что турецкого контингента в зоне противостояния якобы не будет
Президент России Владимир Путин решил вмешаться в военный конфликт в Нагорном Карабахе и ввести своих миротворцев, чтобы не уступить Турции в борьбе за геополитические интересы.
Такое мнение в интервью для OBOZREVATEL озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин, отвечая на вопрос, сможет ли Российская Федерация позволить себе еще одну войну в условиях пандемии и экономического кризиса.
"Путин не мог не вмешаться, иначе с миротворческой функцией на Южный Кавказ вошла бы Турция. Алиев (Ильхам Алиев, президент Азербайджана. – Ред.) предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться. Песков заявил, что миротворцы только российские, но Алиев сказал, что будет какой-то смешанный миротворческий корпус", – пояснил он.
По словам Орешкина, каждая сторона конфликта продвигает свои интересы. В частности, цель президента Азербайджана – получить больший контроль над территориями и поддержку "старшего брата" в лице Турции.
"Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирия, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был достаточно узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт", – подытожил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыло 10 самолетов с личным составом и техникой.
Основу российского миротворческого контингента составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Именно они участвовали в захвате Крыма и оккупации Донбасса.