Орешкин назвал цель Путина во введении миротворцев в Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин решил вмешаться в военный конфликт в Нагорном Карабахе и ввести своих миротворцев, чтобы не уступить Турции в борьбе за геополитические интересы.

Такое мнение в интервью для OBOZREVATEL озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин, отвечая на вопрос, сможет ли Российская Федерация позволить себе еще одну войну в условиях пандемии и экономического кризиса.

"Путин не мог не вмешаться, иначе с миротворческой функцией на Южный Кавказ вошла бы Турция. Алиев (Ильхам Алиев, президент Азербайджана. – Ред.) предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться. Песков заявил, что миротворцы только российские, но Алиев сказал, что будет какой-то смешанный миротворческий корпус", – пояснил он.

По словам Орешкина, каждая сторона конфликта продвигает свои интересы. В частности, цель президента Азербайджана – получить больший контроль над территориями и поддержку "старшего брата" в лице Турции.

"Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирия, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был достаточно узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт", – подытожил эксперт.

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