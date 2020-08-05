Опубликован список пострадавших при взрыве в Бейруте
Взрыв в столице Ливана Бейруте.
В сети опубликовали список пострадавших людей в результате масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте.
Перечень выложили на Instagram-странице, где публикуют данные людей, которые погибли или пропали без вести.
Отметим, что представленный список это лишь те пострадавшие, кто сейчас пребывают в больнице.
Список пострадавших при взрыве в Бейруте Instagram/locatevictimslebanon
Список пострадавших при взрыве в Бейруте Instagram/locatevictimslebanon
Напомним, что вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли более 100 человек, четыре тысячи пострадали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.
При этом сообщалось, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.
Украинка стала очевидцем взрыва в Бейруте и рассказала о ЧП.
Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.
В РФ подтвердили возможную причастность российского судна к ЧП.
Ущерб от взрыва в Бейруте составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше.