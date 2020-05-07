Наемников России засекли в Ливии: ООН впервые подтвердила вмешательство

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7 мая • обновлено в 12:36
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ООН посчитала наемников ЧВК "Вагнера" в Ливии

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В Ливии могут быть задействованы от 800 до 1200 наемников из российской частной военной компании "Вагнера", которые поддерживают наступление командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара.

Об этом сообщает агентство AP. Отмечается, что данные впервые подтвердили представители ООН в пока не обнародованном докладе независимых наблюдателей.

По их информации, российские наемники помогают силам Хафтара с обслуживанием и починкой техники, а также участвуют в боевых операциях.

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Среди прочего наблюдатели установили, что члены ЧВК "Вагнера" оказывают поддержку в качестве наводчиков артиллерии и авиации, снайперов и специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Помимо этого, в ООН установили, что российские наемники находятся в Ливии с октября 2018 года. По их данным, присутствие ЧВК существенно усилило войска Хафтара. Также утверждается, что в стране есть и другая частная охранная компания – "Российские системы безопасности". Ее члены якобы осуществляют обслуживание и ремонт военной авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве национального согласия Ливии заявили, что российские наемники из так называемой частной военной компании "Вагнера" применили химическое оружие в столице страны Триполи.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Ливия
Теги
ЧВК Вагнер частные военные компании (ЧВК) ООН
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