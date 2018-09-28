''Она жрет их?'' Россияне набросились на чиновницу из-за недостатка денег

Член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на низкую зарплату и долги.

Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам чиновницы, депутатская зарплата в России сейчас представляет около 380 тысячи рублей (163 тыс. грн – Ред.).

"Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", – пожаловалась Ганзя.

Вера Ганзя

По словам чиновницы, она якобы покупает за свой счет пылесосы и другие принадлежности в детский дом, если туда идет.

"Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. На что? Вот и все. Поэтому… У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так", — сказала она.

Заявление чиновницы вызвало гнев в сети среди россиян. Ганзю пристыдили, что на фоне пенсий она позволяет себе такие высказывания.

"А пусть пойдет руками поработает, не хватает ей. От нее смотрю даже кукушка улетела, вон на голове гнездо пустое. Реально, как не стыдно, КПРФ так переживало за пенсионеров, у которых пенсии 9-20 тыс. и вот такое вот ЧМО в юбке", - возмутились в сети.

"Гнать таких нужно из ГД. Где же матрос Железняк с своим караулом, который устал? Депутаты своим слабоумием и алчностью стали раздражать", "Твари бесстыжие", "А надбавки она почему не озвучила? Вместе с надбавками там все 800 выходит, и это не считая льгот", "Она жрет их что ли", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы Николай Валуев призвал российскую пенсионерку не стыдиться бедности в ответ на жалобы о материальном положении.