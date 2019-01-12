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''Лукашенко – не Янукович'': озвучена причина поглощения Беларуси Россией

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Президент РФ Владимир Путин пытается любой ценой удержаться у власти. Именно для этого разрабатывается стратегия объединения России с Беларусью.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Максим Яли. По его словам - это последний шанс для Путина переизбраться президентом, но уже нового геополитического образования.

"Хотя по опросам, которые проводились в РФ, если бы выборы там проводились честно, то победил бы Лукашенко. И это не Янукович, он не из тех, кто прогнется. У главы Беларуси очень большой опыт "общения" с Путиным", – заверил Яли.

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Он подчеркнул, что на сдачу собственного суверенитета Лукашенко не пойдет ни при каких обстоятельствах. Все попытки российской стороны "припереть главу Беларуси к стенке" ни к чему не приведут.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Я же читал заявления Лукашенко, он сказал, что нужно искать альтернативные пути поставок той же нефти, через Прибалтику. И что не следует преувеличивать зависимость белорусского бюджета от российских субсидий", – пояснил международник.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

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Темы
Российская военная угрозароссийская пропагандаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Максим Яли
Место
Беларусь
Теги
РоссияБеларусьполитика
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Santi Amonito
Santi Amonito
Исключительно война и погубила все "ымперии" кацапчегов: Первая мировая - "тюрьму народов", афганская - "империю зла", сейчас на очереди "ху*ловый централ" с войной в Сирии и Украине. Совковый геронтократ лукашенко прекрасно это понимает и не желает разделить участь с ху*лом, который его утянет за собой. Но врямя его поджимает окончательно.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Путин удержаться?? А разве ему что то сегодня мешает спать????Народ России весь его сегодня полностью поддерживает Он создал достойную жизнь россиянам
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