''Лукашенко – не Янукович'': озвучена причина поглощения Беларуси Россией

Президент РФ Владимир Путин пытается любой ценой удержаться у власти. Именно для этого разрабатывается стратегия объединения России с Беларусью.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Максим Яли. По его словам - это последний шанс для Путина переизбраться президентом, но уже нового геополитического образования.

"Хотя по опросам, которые проводились в РФ, если бы выборы там проводились честно, то победил бы Лукашенко. И это не Янукович, он не из тех, кто прогнется. У главы Беларуси очень большой опыт "общения" с Путиным", – заверил Яли.

Он подчеркнул, что на сдачу собственного суверенитета Лукашенко не пойдет ни при каких обстоятельствах. Все попытки российской стороны "припереть главу Беларуси к стенке" ни к чему не приведут.

Александр Лукашенко

"Я же читал заявления Лукашенко, он сказал, что нужно искать альтернативные пути поставок той же нефти, через Прибалтику. И что не следует преувеличивать зависимость белорусского бюджета от российских субсидий", – пояснил международник.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.

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