Оккупация Беларуси: Арьев раскрыл план Кремля

Кремль готовит аннексию Беларуси и создание совместного государства осенью 2019 года.

Такой прогноз сделал народный депутат от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook со ссылкой на Telegram-канал "Незыгарь".

"Осенью будет аннексия Беларуси на референдуме. Телеграмм канал "Незигарь", который Кремль использует для информационных спецопераций, сообщил об этом. И о создании нового государства "Союзное объединенное государство России и Беларуси". Сокращенно получается СОГРОБ", – рассказал он.

В прокремлевском канале уточнили, что возможный срок "референдума" в Беларуси – 8 сентября 2019 года. А Конституционный акт "объединенного государства" технически уже готов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил по поводу объединения с кем-либо. Он говорил, что не пойдет на такой шаг.

При этом он делал странное заявление, что Минску вряд ли понадобится суверенитет в том случае, если власть не сможет добиться улучшения жизни для населения.

Позже он говорил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы якобы нет намерений поглощать республику.

При этом Лукашенко не против создания общей валюты с РФ, которой должен стать "новый рубль".

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