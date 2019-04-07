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Оккупация Беларуси: Арьев раскрыл план Кремля

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Кремль готовит аннексию Беларуси и создание совместного государства осенью 2019 года.

Такой прогноз сделал народный депутат от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook со ссылкой на Telegram-канал "Незыгарь".

"Осенью будет аннексия Беларуси на референдуме. Телеграмм канал "Незигарь", который Кремль использует для информационных спецопераций, сообщил об этом. И о создании нового государства "Союзное объединенное государство России и Беларуси". Сокращенно получается СОГРОБ", – рассказал он.

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Оккупация Беларуси: Арьев раскрыл план Кремля

В прокремлевском канале уточнили, что возможный срок "референдума" в Беларуси – 8 сентября 2019 года. А Конституционный акт "объединенного государства" технически уже готов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Арьев
Место
Беларусь
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Комментарии
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Дудко Олег
Дудко Олег
В очереди на оккупацию также стоят прибалты, Польша, Швеция и Грузия. Вопрос только один нахрена России кормить такую кучу дебилов.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Обоз всех ебантуых публикует, если они гавкают на Россию
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0
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Прикольно, каждый хихлобаран знает планы Кремля!
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