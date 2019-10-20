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20 октября • обновлено в 19:01
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"Оккупанты!" Российским актерам устроили "теплый" прием в Грузии

2.6т Читать материал на украинском

В городе Кутаиси (Грузия) местные жители вышли на акцию протеста против гастролей московского театра "У Никитских ворот".

Как сообщает грузинский "Первый канал", актеры "Театра имени Месхишвили" в Кутаиси, где выступят артисты из Москвы, раздавали зрителям листовки с надписью "Россия - оккупант" и расклеивали соответствующие стикеры.

Около здания собралась толпа протестующих, выкрикивавших антироссийские лозунги. Протестующие показали администрации театра и московской театральной труппе "красные карточки".

"Оккупанты!" Российским актерам устроили "теплый" прием в Грузии

1tv.ge

"Для нас визит московского театра неприемлем, когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю", - заявил "Первому каналу" Грузии один из организаторов акции Ника Деисадзе.

"Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории", - добавила актриса Инга Какиашвили.

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Отметим, что 19 октября МИД Грузии выразил протест России в связи с тем, что в районе села Атоци на границе с Южной Осетией возобновилось строительство заградительных сооружений. Тбилиси назвал это преднамеренной провокацией Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Тбилиси прошли массовые протесты, переросшие в столкновения с полицией. Причиной народного возмущения стал визит делегации российских политиков в парламент Грузии.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Грузия Кутаиси
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии смерть росийским выплядкам окупантам
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Mega Death
Mega Death
Марк Розовский узнал о том что там грузины скакали, узнал лишь после спектакля))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пардон, а что мы там оккупировали?
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