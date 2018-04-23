Официально: правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

"Руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном в пресс-службе главы государства.

Напомним, что митинги в Армении начались 13 апреля под руководством движения "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков.

В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с лидером протестов Николом Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна.

Как сообщал "Обозреватель", Саргсян объявил об отставке на одиннадцатый день протестов в стране против его назначения. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.