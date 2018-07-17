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"Объявите России войну!" Топ-пропагандист Кремля цинично обратился к Украине

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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев задал украинским гостям своей программы едкий вопрос о том, почему Украина не хочет объявить России войну (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Циничную фразу он озвучил как реакцию на заявление украинского политолога Василия Вакарова о том, что Российская Федерация осуществила вооруженную агрессию на части территории Украины. Дискуссия между ними состоялась в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Переводя на ваш язык: значит, Россия воюет с Украиной?.. Если совершили агрессию — значит, это война. Объявите России войну", — с ухмылкой обратился он к своему собеседнику. Однако Вакаров коротко возразил Соловьеву, отметив, что Украина не будет этого делать.

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Увидев новый повод для издевок, пропагандист решил придумать свою причину таких действий ближайшего соседа страны-агрессора.

"А почему? Потому что тогда не получите деньги от МВФ?" — цинично спросил он у гостя эфира, умышленно умалчивая о том, что война на Донбассе не утихает уже пятый год из-за нежелания России прекратить это преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев сделал оккупацию Донбасса и Крыма предметом циничной шутки, заявив, что Украине пора отдать России все остальные территории.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Объект
МВФ
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
встречный вопрос почему рашики не высаживают зеленых человечков на Аляске,я думаю всем понятно
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, встречный вопрос почему не наблюдается миллиона добровольцев, чтобы освободить крым и донбасс? Я думаю всем понятно
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