"Объявите России войну!" Топ-пропагандист Кремля цинично обратился к Украине

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев задал украинским гостям своей программы едкий вопрос о том, почему Украина не хочет объявить России войну (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Циничную фразу он озвучил как реакцию на заявление украинского политолога Василия Вакарова о том, что Российская Федерация осуществила вооруженную агрессию на части территории Украины. Дискуссия между ними состоялась в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Переводя на ваш язык: значит, Россия воюет с Украиной?.. Если совершили агрессию — значит, это война. Объявите России войну", — с ухмылкой обратился он к своему собеседнику. Однако Вакаров коротко возразил Соловьеву, отметив, что Украина не будет этого делать.

Увидев новый повод для издевок, пропагандист решил придумать свою причину таких действий ближайшего соседа страны-агрессора.

"А почему? Потому что тогда не получите деньги от МВФ?" — цинично спросил он у гостя эфира, умышленно умалчивая о том, что война на Донбассе не утихает уже пятый год из-за нежелания России прекратить это преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев сделал оккупацию Донбасса и Крыма предметом циничной шутки, заявив, что Украине пора отдать России все остальные территории.