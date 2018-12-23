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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Оболганная война

3.9т

Картина российско-советской истории целиком сфальсифицирована советской наукой.

До 1917 года некоторые цензурные ограничения в России существовали, но цензурировать историю царская власть категорически запрещала. Поэтому и сегодня переиздаются и с интересом читаются труды С. Соловьева, В. Ключевского, Н. Карамзина..., Но совершенно невозможно читать советскую абракадабру про "исторические пленумы" и еще более "исторические съезды".

Особо усиленная фальсификация истории начиналась в Советском Союзе с истории Великой или Германской (в СССР ее часто называли "империалистической") войны.

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Почему ложь о Великой войне жизненно важна для большевиков. Россия, фактически, была победителем (в союзе с АНТАНТОЙ) в этой войне. 26 октября 1917 года (8 ноября – по новому стилю) в Лодзи правительственная делегация Австро-Венгрии должна была встретиться с министром иностранных дел Временного правительства Российской республики и подписать документы о капитуляции Вены. Спустя две недели аналогичный документ готовилась подписать Болгария...

О тайных планах союзников узнали в Берлине. Немцы потребовали от Ленина срочных действий. С криками "промедление смерти подобно" самоназначенный "вождь пролетариата", вместе с Троцким, поручил Подвойскому и Антонову-Овсеенко организовать арест Временного правительства. Большевики сделали все, что было в их силах, чтобы войну остановить и проиграть (в противном случае они исчезали бы с политической арены). 8 ноября первым декретом "съезда советов" стал Декрет о мире – т.е. о капитуляции Советской России. С помощью бандитов из Красной гвардии, используя немецкие деньги а, позднее, и немецкие воинские части, ленинцы совершили тягчайший акт национальной измены – захватили и навязали России свою власть... Не удивительно, что, заметая следы, и нынешний лидер КПРФ, г-н Зюганов не устает повторять – "что ж за страна была та Россия, проигравшая три войны подряд". (Про две первые и про "подряд" – в другой раз).

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Краткое отступление.

Миф о большевиках-миротворцах противоречил их требованию превратить войну империалистическую в войну гражданскую, но, по-другому, удержать власть они не могли. В извращенно-перевернутом ленинцами зеркале реальности германцы, напавшие тогда на Россию и уничтожившие сотни тысяч наших соотечественников представлялись как друзья и единомышленники. Сам же русский народ был обязан избавиться от действительных и несопоставимо более страшных внутренних врагов, т.е. пройти путь самоистребления, массового террора, убийства сыном отца, а братом – брата. (Подлинную роль Ленина, предателя России, как и роль А. Власова, жертвы острейших социальных противоречий, современная официальная наука признать не способна.)

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А.Ф. Керенский и Великая война.

Эпизодом гражданской идеологической войны по сей день остается фальсификация о ведении войны Временным правительством. Красная пропаганда утвердила миф о полном разложении и утрате боеспособности Русской армией. В действительности изданный Советами Декрет №1 – о "демократизации" армии, как и сама Февральская революция, на какое-то время дезорганизовали военную машину, но, уже спустя два месяца, порядок и дисциплина в армии были восстановлены. В течение 1917 года русские войска сдерживали наступление 70 немецких дивизий, самого большого объединения противника за три года боевых действий. Главный лозунг Временного правительства не менялся – "Война до победного конца". Германцы трижды обращались в Лондон, Париж и Петроград с просьбой начать мирные переговоры, но Антанта отвечала отказом, понимая – до безоговорочной победы остаются считанные месяцы. Однако сепаратное и предательское подписание Брестского мира привело к тому, что немецкие дивизии с 3000 орудий были переброшены с восточного на западный фронт. Благодаря ленинцам, кровопролитие в Европе продолжилось еще год!

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Про начало войны.

Принципиальные уточнения необходимо сделать и относительно начала Первой Мировой. По сей день сохраняется миф – войну развязала Россия. Все тот же г-н Зюганов не устает повторять – "России никак нельзя было ввязываться в войну". На самом деле Империя не собиралась устраивать передел мира. План военного реформирования нашей экономики должен был завершиться к 1917 году... Но еще за шесть лет до начала войны, в 1908 году, русская разведка смогла получить "план развертывания немецких войск в случае боевых действий". Секретную карту, показывавшую – немцы, скорее всего, нападут на нашу страну, получил Николай II. В результате российская экономика и без того тридцать лет развивавшаяся самыми высокими в мире темпами (7% роста ВВП в год), стала развиваться еще быстрее. За шесть предвоенных лет ВВП страны вырос в полтора раза (без ГУЛАГа, депортаций, без экстремистов и иноагентов)... Не удивительно, что по указу императора, правильно оценившего обстановку, мобилизация резервистов началась у нас в июле 1914 года, т.е. до официального объявления нам войны кайзером Вильгельмом.

Хватит кошмарить русскую историю.

Пропагандистские слезы по поводу переживавшегося царской армией "снарядного голода" не дополняются информацией о том, что "голод" переживали армии всех воюющих стран. Довоенные эксперты считали большую войну вероятной, но были убеждены, что она продлится несколько месяцев, а не лет. Развернутое в России военное производство к концу 1915 года обеспечило армию соответствующим боекомплектом, а затем создало запасы, которых красным хватило на Гражданскую и начало Второй мировой войн. В Империи в военное производство не привлекались дети, их не ставили на ящики к токарным станкам, как это было в войну Отечественную. Продовольственные карточки России не понадобились до февраля 1917 года.

Завершая краткие заметки, повторю – память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены. Нынешняя топонимика богата названиями, увековечивающими Великую Отечественную и Октябрь, но нет улиц и площадей, напоминающих о Феврале и Первой Мировой...

Итоги войны, зафиксированные в июне 1919 года в Версальском мире констатировали поражение Германии. Обложенный огромными контрибуциями, Берлин оказался в крайне тяжелом положении, но он не был исключен из мирового сообщества. В принципиально худшее положение попала Советская Россия. Ее представители не собирались ехать, да их и не приглашали на подписание Версальского мира (даже делегация Колчака не получила никакого статуса), а само большевицкое государство превратилось в изгоя и на долгие годы выпало из сообщества цивилизованных государств. Выйти из изоляции можно только признав историческую правду!

И еще.

Последняя, датированная февралем 1917 года, сводка Генштаба о потерях русской армии сообщала – погибших и умерших от ран было 598 тысяч человек. Эксперты считают, что за весь 1917 год Россия потеряла до 100 тысяч человек, итого – 700 тысяч погибших. Эта цифра регулярно воспроизводилась в советских довоенных публикациях. Но после 1945 года она постоянно искажается, погибшими объявляют 3, 5 и даже 15 миллионов человек, что, совершенно не соответствует действительности. Добавлю, что официальная цифра погибших в войне 1941-1945 годов менялась пять раз и выросла с 7 миллионов (заявление Сталина) до 42 миллионов (официальные данные ГосДумы, объявленные в феврале 2017 года). "Великий менеджер" потерял в боях в 60 раз больше, чем бессудно расстрелянный Николай (кровавый)...

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Место
Россия
Источник
Источник:kasparov.ru
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Gordon Yury
Gordon Yury
Сейчас троли прибегут и начнут нести обычную для них срань. Ведь статья явно предназначена не для их убогих, залитых боярой, мозгов. Однако проблема заключается в том, что приведенные факты ни одно мокшанское правительство признать не сможет - ведь это удар по главным скрепам!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Очередная статья для тупого украинского быдла. Откуда цифирки не понятно, понятно точно что украинцы дебилы, раз им приводят в сравнение военные потери ПМВ с общими потерями ВМВ. Ну а попытка обелить временное правительство и керенского, которые и развалили русскую армию за время своего правления, точно рассчитано на полных дегенератов.
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Говорова Елена
Говорова Елена
И опять история повторяется. Это государство никогда не уймётся, только если само перестанет существовать. И опять очередные соловьёвы, карамзины, ключевские переврут историю. Дебильная страна и дебильное население в ней.
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