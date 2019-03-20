"Облизывают Казахстан": Цимбалюк поймал Кремль на панике из-за хода Назарбаева

Внезапный уход президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку продемонстрировал Кремлю, что даже партнеры не считаются с его мнением и решают дела государственной важности без одобрения Москвы.

Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook, подчеркнув, что решительная позиция Казахстана выбила из колеи путинскую клику и заставила волноваться о потере еще одного союзника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нурсултан Назарбаев

"В России усиленно облизывают Казахстан. Миллионы комплиментов в адрес Назарбаева. Хвалят выбор преемника. Переживают, чтобы Казахстан не начал дистанцироваться от России. Решение Нурсултана Абишевича явно стало неожиданностью для Кремля. Советоваться не стали. Проинформировать заранее не посчитали нужным. А значит, что при новом главе Казахстана возможны варианты в взаимоотношениях с Российской Федерацией", — пишет журналист.

Кроме того, он напомнил, что Казахстан не признал аннексию Крыма, а Назарбаев уверенно называет войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт-международник Андрей Каракуц считает, что, объявив о своей отставке, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самом деле сделал шаг на опережение в планах РФ провернуть в стране украинский или белорусский сценарий.

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