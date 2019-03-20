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"Облизывают Казахстан": Цимбалюк поймал Кремль на панике из-за хода Назарбаева

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Внезапный уход президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку продемонстрировал Кремлю, что даже партнеры не считаются с его мнением и решают дела государственной важности без одобрения Москвы.

Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook, подчеркнув, что решительная позиция Казахстана выбила из колеи путинскую клику и заставила волноваться о потере еще одного союзника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

"В России усиленно облизывают Казахстан. Миллионы комплиментов в адрес Назарбаева. Хвалят выбор преемника. Переживают, чтобы Казахстан не начал дистанцироваться от России. Решение Нурсултана Абишевича явно стало неожиданностью для Кремля. Советоваться не стали. Проинформировать заранее не посчитали нужным. А значит, что при новом главе Казахстана возможны варианты в взаимоотношениях с Российской Федерацией", — пишет журналист.

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Кроме того, он напомнил, что Казахстан не признал аннексию Крыма, а Назарбаев уверенно называет войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт-международник Андрей Каракуц считает, что, объявив о своей отставке, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самом деле сделал шаг на опережение в планах РФ провернуть в стране украинский или белорусский сценарий.

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Персоны
Роман ЦимбалюкНурсултан Назарбаєв
Место
Казахстан
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de lik
de lik
Роме пора с бухлом завязывать! Или домой ехать, в цэевропу, скакать и радоваться
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Роман Цимбалюк такой смешной, когда упоротый ! Про отставку Назарбаева было известно ещё пол года назад ... гугл в помощь ...
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
А сам автор сидит в Москве и облизывает жопы редакторам рос тв, что бы чаще на эфиры звали.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Д Алексей, животность, что Цимбалюк в Москве делает? А как хлопают по команде я видел на выступлениях порошенко. Завалил бы ты хлебало, чмо ущербное.
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Д Алексей
Д Алексей
Тюпель Автондил, интернет в Украине не отключили)) так что не кизди ватная мразь, прекрасно видно кто кому облизывает )) особенно скаленовстанское стадо хлопающее в ладоши по команде
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