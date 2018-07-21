МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

О чем просил Путин: Бут и Ярошенко на Сенцова и Пичугина?

2.9т

БУТ и ЯРОШЕНКО на СЕНЦОВА и ПИЧУГИНА?

Бывший генерал КГБ и затем начальник аналитической службы ЮКОСа Кондауров Алексей поделился интересной ИНФОЙ, что Путин во время встречи с Трампом якобы просил его за Виктора Бута (осужден в США, как оружейный барон) и Константина Ярошенко (осужден в США, как наркоперевозчик).

Трамп, похоже, ничего не сказал - в России нет заключенных американцев (Сноудена не отдадут при любом раскладе). Алексей Петрович выразил надежду, что Бута и Ярошенко могли бы обменять на Олега Сенцов и Алексея Пичугина (быв начальник о дела в службе безопасности ЮКОСА, усужденный на пожизненное за недоказанную организацию убийства().

Новости
Когда же освободят Сенцова?

Интересный расклад. Только вот кто Трампу посоветует. Похоже, что про Сенцова он никогда не слышал, а если слышал, то не понял или забыл. А вот про бывшего коллегу Кондаурова он точно не в курсе.

По крайней мере еще один источник подтвердил про Бута и Ярошенко.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Темы
Встреча Путина и ТрампаУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир ПутинОлег Сенцов
Источник
Источник:Facebook Сергея Лойко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
12
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги