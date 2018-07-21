БУТ и ЯРОШЕНКО на СЕНЦОВА и ПИЧУГИНА?

Бывший генерал КГБ и затем начальник аналитической службы ЮКОСа Кондауров Алексей поделился интересной ИНФОЙ, что Путин во время встречи с Трампом якобы просил его за Виктора Бута (осужден в США, как оружейный барон) и Константина Ярошенко (осужден в США, как наркоперевозчик).

Трамп, похоже, ничего не сказал - в России нет заключенных американцев (Сноудена не отдадут при любом раскладе). Алексей Петрович выразил надежду, что Бута и Ярошенко могли бы обменять на Олега Сенцов и Алексея Пичугина (быв начальник о дела в службе безопасности ЮКОСА, усужденный на пожизненное за недоказанную организацию убийства().

Интересный расклад. Только вот кто Трампу посоветует. Похоже, что про Сенцова он никогда не слышал, а если слышал, то не понял или забыл. А вот про бывшего коллегу Кондаурова он точно не в курсе.

По крайней мере еще один источник подтвердил про Бута и Ярошенко.